Usmernenie hygienika SR ohrozuje prípravu táborov, tvrdia skauti

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovenskí skauti varujú, že nové usmernenie hlavného hygienika SR k zotavovacím podujatiam komplikuje prípravu letných táborov. Prišlo podľa nich príliš neskoro a podmienky, ktoré prináša, sa už nestihnú splniť. Spolu s ďalšími mládežníckymi organizáciami preto poslali Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) oficiálny list a žiadajú, aby pravidlá zmiernil. Informovala o tom Mária Dirgová zo Slovenského skautingu. Úrad reagoval, že cieľom usmernenia je chrániť zdravie a bezpečnosť detí.



„Usmernenie predstavuje pre nás niekoľko zásadných problémov. V prvom rade musíme v krátkom čase zabezpečiť kvalifikovaných zdravotníkov a kuchárov, čo je mimoriadne náročné, keďže nie všetky naše jednotky majú dostatočné zdroje na to, aby to stihli. Okrem toho je potrebné vykonať ďalšie rozbory vody na kúpanie a splniť ohlasovaciu povinnosť 30 dní pred začiatkom táborov, čo väčšina organizátorov v tomto momente nestihne,“ priblížila obsah zmien riaditeľka Ústredia Slovenského skautingu Mária Budzáková.



Po novom musia byť na táboroch prítomní zdravotníci s odbornou spôsobilosťou - lekári, záchranári či zdravotné sestry, čo podľa Budzákovej jednoznačne zvýši náklady na ich realizáciu. Bežne sa totiž pripravujú s polročným predstihom. „Je takmer nemožné nájsť takto kvalifikovaného zdravotníka dva týždne pred začiatkom tábora,“ podotkla s tým, že zároveň ale rozumie potrebe zabezpečiť ochranu zdravia detí. Objasnila, že doteraz tábory dlhoročne organizovali s vyškolenými dobrovoľníkmi či študentami medicíny.



ÚVZ pre TASR vysvetlil, že v súčasnom období nenastala žiadna legislatívna zmena. V rámci platnej úpravy sú už stanovené požiadavky na odbornú spôsobilosť zdravotníka, ktorý poskytuje deťom starostlivosť počas celého trvania tábora. „ÚVZ v nadväznosti na platnú legislatívu vydal v záujme zjednotenia postupov odborné usmernenie pre regionálne úrady verejného zdravotníctva, ako posudzovať zotavovacie podujatia pri ich rôznych formách so zámerom udržať vysokú úroveň ochrany života a zdravia pre všetky deti zúčastňujúce sa na rôznych typoch podujatí,“ doplnil.



Budzáková potvrdila, že nové pravidlá sa dotýkajú aj ďalších mládežníckych organizácií, ktoré pripravujú letné tábory. Skauti vo svojom vyhlásení na webe upozornili, že zásadné zmeny boli zverejnené bez predchádzajúcej konzultácie s dotknutými organizáciami. Poukázali tiež na to, že usmernenie nie je stále verejne dostupné na oficiálnom webe ÚVZ. „Takýto prístup považujeme za neúctivý voči organizátorom, dobrovoľníkom aj rodičom, a predovšetkým za nespravodlivý voči deťom, ktoré sa na svoje letné tábory tešia,“ podotkli skauti.



ÚVZ mieni, že zmeny vychádzajú z aplikačnej praxe a požiadaviek, ktoré vzišli z opakovaných rokovaní so zástupcami ministerstiev, mládežníckych organizácií či cestovných kancelárií. „V najbližších dňoch sa uskutoční rokovanie Poradného zboru hlavného hygienika SR pre verejné zdravotníctvo - odbor hygieny detí a mládeže, kde budeme rokovať o aktuálnej situácii a možnostiach jej riešenia,“ poznamenal ÚVZ.



Skauti sú ale presvedčení, že spôsob prijatia nových pravidiel ohrozuje stabilitu a kontinuitu dlhodobo overeného a zodpovedne organizovaného systému. Sú však pripravení rokovať o podmienkach tak, aby bolo zabezpečené zdravie a bezpečie detí a zároveň splniteľné pre dobrovoľníkov, ktorí letné tábory organizujú.