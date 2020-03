Usmernenie k aplikácii menšinového jazykového zákona má ďalšie verzie

Bratislava 25. marca (TASR) – Metodické usmernenie k aplikácii zákona o používaní jazykov národnostných menšín má po maďarskej už aj rómsku, ukrajinskú a nemeckú verziu, onedlho má byť hotový aj preklad do rusínskeho jazyka. Oznámil to splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovzsky.



"Metodické usmernenie napomáha pri jednotnej aplikácii jazykových práv menšín i lepšej vymožiteľnosti týchto práv,“ upozornil splnomocnenec, ktorý poukázal i na to, že usmernenie plní i úlohu praktickej príručky pri riešení konkrétnych otázok z aplikačnej praxe zákona.



Bukovzsky upozornil, že aj súčasná situácia ovplyvnená prijímaním opatrení proti šíreniu nového koronavírusu odhalila mnoho nedostatkov, ktoré pri zavádzaní zákonných ustanovení do praxe existujú.



Nové verzie výkladu k zákonu možno nájsť na stránke vládneho splnomocnenca.