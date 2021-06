Úsmev ako dar: Pilierom pomoci ohrozeným deťom a rodinám je bývanie

Bratislava 2. júna (TASR) - Kvalitu života ohrozených detí možno pozitívne meniť, pilierom pomoci rodinám v núdzi i deťom v detských domovoch je bývanie. Skonštatovala to organizácia Úsmev ako dar s tým, že cesta detí do detského domova je rýchla, no odtiaľ je veľmi pomalá.



"Deťom najviac pomôžeme, keď pomôžeme ich rodinám. Rodina v núdzi je pojem, ktorý sa, bohužiaľ, stal našou každodennou súčasťou. Niektorí z nás si však ani len nedokážu predstaviť, čo to v praxi znamená. Čo to znamená rodina, kde jeden alebo obaja rodičia stratia prácu, kde sa rodičia dostanú do dlhov a do kolotoča exekúcií. Aké to je, keď vám hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny," skonštatoval predseda organizácie Jozef Mikloško s tým, že mnohým z nich sa dá pomôcť, len to s nimi nemôžeme ako spoločnosť vzdať.



Organizácia uviedla, že až 97 percent detí v Centrách pre deti a rodiny (CDR) má žijúcich rodičov a 56 percent detí by sa tak mohlo vrátiť domov, ak by rodine niekto pomohol. Pre 42 percent detí je pritom podľa nej podmienkou návratu ubytovanie, čo je pre rodiny v núdzi takmer neriešiteľný problém, ktorý bez pomoci nedokážu zvládnuť. Mikloško pripomenul, že Úsmev ako dar už 30 rokov pomáha takýmto rodinám a deťom a vyriešiť ich situáciu.



Nosným pilierom pomoci takýmto rodinám je podľa organizácie budovanie sociálneho nájomného bývania tak, aby bolo dostupné cenou, lokalitou, bezpečnosťou a stabilitou. Ako nezisková organizácia sa podľa vlastných slov musí Úsmev ako dar spoliehať na partnerov a donorov, bez ktorých by nedokázala zriadiť a prevádzkovať takéto bývanie pre rodiny v núdzi.



Organizácia priblížila, že za 30 rokov svojho pôsobenia Úsmev ako dar pomohol spolu s donormi tisíckam detí a rodinám. Od roku 2006 rodinám pomáha aj organizovaním Stretnutí rodinného kruhu, ktoré už zmenili kvalitu života 654 deťom. Pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, sudcov i pre širokú verejnosť zorganizoval Úsmev ako dar viac ako 2000 odborných konferencií pre takmer 80.000 účastníkov. Len počas pandémie pomohol viac ako 2200 rodinám v núdzi, aj vďaka verejnej zbierke.