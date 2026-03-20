Úsmev ako dar podporil 75 mladých zo znevýhodneného prostredia
Program Vzdelaním k úspechu pomáha vyrovnávať šance mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia už skoro dve dekády.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Nezisková organizácia Úsmev ako dar podporila tento rok zo štipendijného programu Vzdelaním k úspechu 75 študentov z celého Slovenska, ktorí si cestu k lepšiemu životu budujú v náročných podmienkach. Celkovo medzi nich prerozdelí 30.000 eur. Na projekte spolupracuje s Nadáciou Slovenskej sporiteľne a okrem štipendií poskytujú študentom aj mentoring a podporu pri osobnom rozvoji. TASR o tom informovala nezisková organizácia.
Program Vzdelaním k úspechu pomáha vyrovnávať šance mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia už skoro dve dekády. „Partnerstvá, ktoré trvajú roky, majú najväčšiu hodnotu. Veľmi si vážime, že Nadácia Slovenskej sporiteľne takmer 20 rokov stojí pri deťoch z detských domovov a dlhodobo podporuje ich vzdelávanie. Práve vzdelanie je jedným z kľúčov k tomu, aby mohli mladí ľudia po odchode z náhradnej starostlivosti žiť samostatný a dôstojný život. Aj vďaka takýmto partnerom môžeme deťom a mladým ľuďom pomáhať meniť ich budúcnosť,“ uviedol výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar Štefan Adamjak.
Štipendiá si študenti prevzali počas podujatia Lepšia budúcnosť pre deti, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok (19. 3.) v Bratislave. Vyplácané im budú v dvoch častiach. Prvú polovicu získajú pri podpise zmluvy a druhú po úspešnom ukončení školského ročníka.
