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Predstavili zbierku s posolstvom Len láska neudrží rodinu pokope
Za každou rodinou, ktorej organizácia pomáha, je pritom konkrétny životný príbeh. Jedným z nich je aj príbeh Zuzany, ktorá sa v tehotenstve so svojimi deťmi ocitla bez domova.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Celoslovenská organizácia Úsmev ako dar predstavila v pondelok novú kampaň a verejnú zbierku s posolstvom Len láska neudrží rodinu pokope. Cieľom je pomôcť včas, aby rodiny dokázali zvládnuť krízu a mohli zostať spolu. Symbolom kampane je perníkové srdce so slovami domov, teplo, šanca, opora či spolu. Zbierku podporili viaceré známe osobnosti. TASR o tom informovali z organizácie.
Za každou rodinou, ktorej organizácia pomáha, je pritom konkrétny životný príbeh. Jedným z nich je aj príbeh Zuzany, ktorá sa v tehotenstve so svojimi deťmi ocitla bez domova. Napriek náročnej situácii mala jediné prianie - zostať so svojimi deťmi a vytvoriť im bezpečné zázemie. Vďaka pomoci organizácie našla rodina zázemie v Centre pre obnovu rodiny v Bratislave, kde získala nielen strechu nad hlavou, ale aj odbornú podporu a možnosť postupne budovať stabilnejšiu budúcnosť.
„Jej imobilný syn Lacko získal vďaka organizácii vozík umožňujúci samostatnejší pohyb a väčšie zapojenie do každodenného života. Zuzanina dcérka Evička má zasa celkom obyčajný detský sen - rada kreslí a raz by chcela svoje obrázky predávať, aby si zarobila na spoločnú rodinnú dovolenku,“ priblížila organizácia.
Vyzbierané financie budú použité podľa konkrétnych potrieb rodín na pomoc súvisiacu so základnými potrebami, bývaním, zamestnaním, cestovaním a odborným systematickým sprevádzaním. Slová kampane na perníkových srdciach kampane pomenúvajú to, čo rodiny v kríze potrebujú. V rokoch 2025 - 2026 pomohol Úsmev ako dar s bývaním 89 rodinám so 183 deťmi. Pracovníci im poskytli 2885 odborných poradenstiev a intervencií. Podpora jednej rodiny trvala v priemere 11 mesiacov.
Za každou rodinou, ktorej organizácia pomáha, je pritom konkrétny životný príbeh. Jedným z nich je aj príbeh Zuzany, ktorá sa v tehotenstve so svojimi deťmi ocitla bez domova. Napriek náročnej situácii mala jediné prianie - zostať so svojimi deťmi a vytvoriť im bezpečné zázemie. Vďaka pomoci organizácie našla rodina zázemie v Centre pre obnovu rodiny v Bratislave, kde získala nielen strechu nad hlavou, ale aj odbornú podporu a možnosť postupne budovať stabilnejšiu budúcnosť.
„Jej imobilný syn Lacko získal vďaka organizácii vozík umožňujúci samostatnejší pohyb a väčšie zapojenie do každodenného života. Zuzanina dcérka Evička má zasa celkom obyčajný detský sen - rada kreslí a raz by chcela svoje obrázky predávať, aby si zarobila na spoločnú rodinnú dovolenku,“ priblížila organizácia.
Vyzbierané financie budú použité podľa konkrétnych potrieb rodín na pomoc súvisiacu so základnými potrebami, bývaním, zamestnaním, cestovaním a odborným systematickým sprevádzaním. Slová kampane na perníkových srdciach kampane pomenúvajú to, čo rodiny v kríze potrebujú. V rokoch 2025 - 2026 pomohol Úsmev ako dar s bývaním 89 rodinám so 183 deťmi. Pracovníci im poskytli 2885 odborných poradenstiev a intervencií. Podpora jednej rodiny trvala v priemere 11 mesiacov.