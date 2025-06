Úsmev ako dar spustil opäť zbierku na podporu rodín v núdzi

Bratislava 12. júna (TASR) - Organizácia Úsmev ako dar spustila vo štvrtok celoslovenskú zbierku Deň úsmevu. Potrvá do 24. júna. Organizácia ňou upozorňuje na dôležitosť rodiny v živote dieťaťa. Výťažok zo zbierky poputuje na podporu rodín v kríze, ale aj pre deti z centier pre deti a rodiny. Práve tie sú podľa organizácie dôkazom, že rodinám v ohrození sa treba intenzívne venovať.



„Ak dieťa nemá funkčnú rodinu, najlepším riešením je, aby vyrastalo u príbuzných. Ďalšou možnosťou je náhradná rodina alebo pestúnska starostlivosť. Centrum pre deti a rodiny má byť úplne poslednou možnosťou, až keď sa vyčerpajú všetky iné riešenia,“ uviedol riaditeľ organizácie Štefan Adamjak.



Organizácia upozorňuje, že podľa štatistík 88 percent zo 4900 detí v centrách pre deti a rodiny má žijúcich rodičov, ktorí sa o ne buď nedokážu postarať, alebo nemajú rozvinuté sociálne väzby, ktoré by ich naučili byť rodičmi. Cieľom je zabezpečiť, aby deti nemuseli opúšťať rodinné prostredie, a to ani pre nepriaznivú sociálnu situáciu. Podporu rodiny považuje organizácia za najlepšiu pomoc pre dieťa.



Okrem finančnej pomoci potrebujú rodiny vo zvýšenej miere aj psychologickú pomoc. Jednou z priorít organizácie je taká pomoc rodinám, ktorá pomáha predchádzať umiestňovaniu detí do detských domovov. Čoraz viac sa preto sústreďuje na prácu s rodinami v teréne. „Rodiny, ktoré sa k nám utiekajú, hľadajú nielen finančnú pomoc, ale najmä poradenstvo a psychickú oporu,“ podotýka organizácia.



Psychológovia a terénni sociálni pracovníci pomáhajú nielen v náročných situáciách v rodinách, ale pripravujú aj záujemcov o náhradné rodičovstvo, ktorých sprevádzajú celým procesom až po prijatie dieťaťa a aj v adaptačnom procese.



Dobrovoľníkov, väčšinou z radov študentov, možno v uliciach miest naprieč Slovenskom spoznať podľa toho, že majú na sebe červené tričko s logom Úsmevu ako dar a sú viditeľne označení preukazom a pokladničkou s vizuálom zbierky. Organizáciu je možné podporiť aj na webovej stránke www.usmev.sk/denusmevu.