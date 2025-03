Usmrcovanie dobytka na farme v Bake potrvá zrejme ešte dva dni

Baka 25. marca (TASR) - Usmrcovanie dobytka na farme v Bake v okrese Dunajská Streda, ktorá bola postihnutá ochorením slintačky a krívačky, potrvá pravdepodobne ešte dva dni. TASR to uviedli zo spoločnosti Exata Group, do ktorej portfólia farma patrí.



"Usmrtené zvieratá z našej farmy v Bake sú odvážané výlučne do kafilérie v Žiline," priblížili zo spoločnosti. Už skôr informovali, že denne je usmrtených do 300 kusov stáda.



Stádo na farme v Bake tvorilo približne 1060 dojníc, 50 vysokoteľných jalovíc a 220 teliat. Farma dosahovala pred vypuknutím nákazy ročnú produkciu mlieka v objeme 12 miliónov litrov.



Slintačka a krívačka bola doteraz potvrdená v chovoch dobytka v štyroch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade, Bake a v Lúči na Ostrove. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi. Vláda vyhlásila pre celé územie Slovenska mimoriadnu situáciu.