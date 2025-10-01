Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spisovateľovi Leopoldovi Moravčíkovi udelili Cenu Gabriela Zelenaya

Na snímke Leopold Moravčík. Foto: TASR - Martin Baumann

V 70-tych až 90-tych rokoch minulého storočia patril medzi našich najvýznamnejších zahraničnopolitických novinárov, uviedol Paška.

Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Spisovateľ literatúry faktu, prozaik, publicista a komentátor Leopold Moravčík bol v stredu v Bratislave ocenený za celoživotný prínos pre československú a slovenskú žurnalistiku. Získal Cenu Gabriela Zelenaya, ktorú každoročne udeľuje Únia slovenských novinárov (ÚSN). TASR o tom informoval člen Rady ÚSN Ivan Paška.

„V 70-tych až 90-tych rokoch minulého storočia patril medzi našich najvýznamnejších zahraničnopolitických novinárov,“ uviedol Paška. Moravčík bol podľa neho známy svojou dôslednosťou, vysokou odbornosťou a dôsledným overovaním faktov. Spomenul aj viacero jeho knižných titulov ako Lži, ktoré menili svet, Sprisahanie proti konšpiráciám či Čína na dlhom pochode.
