< sekcia Slovensko
Spisovateľovi Leopoldovi Moravčíkovi udelili Cenu Gabriela Zelenaya
V 70-tych až 90-tych rokoch minulého storočia patril medzi našich najvýznamnejších zahraničnopolitických novinárov, uviedol Paška.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Spisovateľ literatúry faktu, prozaik, publicista a komentátor Leopold Moravčík bol v stredu v Bratislave ocenený za celoživotný prínos pre československú a slovenskú žurnalistiku. Získal Cenu Gabriela Zelenaya, ktorú každoročne udeľuje Únia slovenských novinárov (ÚSN). TASR o tom informoval člen Rady ÚSN Ivan Paška.
„V 70-tych až 90-tych rokoch minulého storočia patril medzi našich najvýznamnejších zahraničnopolitických novinárov,“ uviedol Paška. Moravčík bol podľa neho známy svojou dôslednosťou, vysokou odbornosťou a dôsledným overovaním faktov. Spomenul aj viacero jeho knižných titulov ako Lži, ktoré menili svet, Sprisahanie proti konšpiráciám či Čína na dlhom pochode.
„V 70-tych až 90-tych rokoch minulého storočia patril medzi našich najvýznamnejších zahraničnopolitických novinárov,“ uviedol Paška. Moravčík bol podľa neho známy svojou dôslednosťou, vysokou odbornosťou a dôsledným overovaním faktov. Spomenul aj viacero jeho knižných titulov ako Lži, ktoré menili svet, Sprisahanie proti konšpiráciám či Čína na dlhom pochode.