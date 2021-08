Bývalý šéf finančnej správy František I. vypovedá na NAKA

Bratislava 26. augusta (TASR) – Bývalý šéf finančnej správy František I. vypovedá na Národnej kriminálnej agentúre v trestnej veci Mýtnik. TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová. František I. prišiel do budovy Prezídia Policajného zboru vo štvrtok ráno. Upozornil na to spravodajský portál TV Joj noviny.sk.



„Úrad špeciálnej prokuratúry môže potvrdiť, že dnes vypovedá František I. v trestnej veci tzv. Mýtnik," spresnila hovorkyňa.



Exšéf finančnej správy bol 30. júla prepustený z väzby. Stíhaný je za pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a iné trestné činy. Okrem iných bol počas akcie Mýtnik zadržaný a väzobne je stíhaný podnikateľ Jozef B. Zadržaný bol aj jeho brat Peter B. a Jana R.



František I. čelí aj obvineniu z nedávnej akcie NAKA pod názvom Mýtnik III, keď bolo z korupčnej trestnej činnosti obvinených dovedna osem osôb. Napríklad aj bývalá prezidentka Finančnej správy Lenka W., ktorá sa mala priznať a 4. augusta ju prepustili z cely policajného zaistenia či bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K. Obvinený je tiež podnikateľ Miroslav V. na ktorého vydali medzinárodný aj európsky zatykač.