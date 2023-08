ÚŠP: Je v poriadku, keď sa prokurátor nezhodne s návrhom vyšetrovateľa

Bratislava 13. augusta (TASR) - V právnom štáte je bežné, ak sa prokurátor nestotožní s právnym názorom vyšetrovateľa na existenciu dôvodov väzby. Neprípustné sú však osobné agresívne útoky na vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ktorí nerozhodujú podľa predstáv. Poukázal na to Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v súvislosti s postupom orgánov činných v trestnom konaní v prípade obvineného exprezidenta Policajného zboru Tibora G. a Romana S.



"Je bežnou situáciou, ak sa prokurátor nestotožní s právnym názorom vyšetrovateľa na existenciu dôvodov väzby. Rovnako ako je bežné, ak sa s návrhom prokurátora nestotožní sudca pre prípravné konanie alebo ak príde k rôznym názorom medzi prvostupňovým a nadriadeným (sťažnostným) súdom. Tak to funguje v právnom štáte. Čo, naopak, je v právnom štáte neprípustné, sú osobné agresívne útoky na vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ktorí nerozhodujú podľa predstáv podozrivých a obvinených osôb," uviedol úrad v stanovisku, ktoré TASR poslala jeho hovorkyňa Zuzana Drobová.



Prokurátor ÚŠP svojím príkazom prepustil obvineného Tibora G. zo zadržania, pretože u neho nevidel dôvody kolúznej väzby. "Neobjektívne a manipulatívne vyjadrenia tohto obvineného k trestným stíhaniam majú čisto politický charakter a nie sú samy osebe spôsobilé založiť kolúzny dôvod väzby," priblížil úrad. Prokurátor zároveň konštatoval dôvodnosť vedeného trestného stíhania, ktoré nie je založené na jednej výpovedi spolupracujúcej osoby, ale aj na výpovediach ďalších svedkov, prepisoch komunikácie v aplikácii Threema a množstve listinných dôkazov.



V prípade obvineného Romana S. prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie do väzby z dôvodu kolúznej väzby. "Vo svojom návrhu uviedol konkrétne konanie obvineného (zaznamenané na zvukovej nahrávke), ktoré zakladá obavu zo snahy ovplyvňovať trestné konanie a výpovede svedkov," vysvetlil ÚŠP.



Ozrejmil, že obvinenia sa týkajú podozrení z korupcie v kauzách Doprastav, Váhostav a Technopol. Vtedajší predstavitelia Policajného zboru mali podľa slov ÚŠP manipulovať trestné stíhania v prospech podozrivých oligarchov, a to za úplatky presahujúce 90.000 eur.



Tibora G. a Romana S. zadržali a obvinili v piatok (11. 8.). Vyšetrovateľ podal v sobotu (12. 8.) podnet na ich väzobné stíhanie. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v prípade Romana S. nevyhovel požiadavke prokurátora na jeho vzatie do väzby a prepustil ho z policajného zadržania. Obvinený je aj nitriansky podnikateľ Norbert B.