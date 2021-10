ÚŠP navrhli začatie konania o dohode o vine a treste s Miriam R.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) predložili návrh na začatie konania o dohode o vine a treste s exsudkyňou Miriam R. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Upozornil na to portál Aktuality.sk. Miriam R. zadržali počas vlaňajšej akcie Búrka.



Trestná vec obvinenej Miram R. bola vylúčená na samostatné konanie. "V tejto veci bolo zo strany vyšetrovateľa vyšetrovanie skončené a Úradu špeciálnej prokuratúry bol spolu so vzťahujúcim sa vyšetrovacím spisom predložený návrh na začatie konania o dohode o vine a treste. Prokurátor po preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe," spresnila hovorkyňa.



Ako ďalej uviedla, v trestných veciach mediálne známych ako Víchrica a Búrka pokračuje vyšetrovanie v rámci prípravného konania, preto sa bližšie k týmto veciam ÚŠP nebude vyjadrovať.



Miriam R., ktorá figurovala v medializovanej komunikácii Mariana K., sa v novembri 2019 vzdala funkcie sudkyne. Je stíhaná pre rozhodovanie v kauze prevzatia firmy Technopol Servis. Zadržaná bola v marci minulého roka v rámci akcie Búrka, spolu s ďalšími 12 sudcami.