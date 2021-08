ÚŠP ešte nedoručili rozhodnutie generálneho prokurátora k Pčolinskému

Bratislava 31. augusta (TASR) - Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nemá doteraz doručené rozhodnutie generálneho prokurátora k zrušeniu obvinenia bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Uviedol to vo svojom stanovisku ÚŠP, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.



Zo stanoviska vyplýva, že v pondelok (30. 8.) predložil vyšetrovateľ vyšetrovací spis s návrhom na podanie obžaloby a dozorujúci prokurátor pripravoval obžalobu. "V predmetnej veci v rámci konania a rozhodovania o väzbe bola štyrikrát právoplatne posudzovaná zákonnosť a dôvodnosť trestného stíhania a dôvodnosť väzby, a to tromi senátmi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (osem sudcov) a dvomi sudcami Špecializovaného trestného súdu pre prípravné konanie," uvádza sa v stanovisku ÚŠP. Vo všetkých štyroch prípadoch bola konštatovaná zákonnosť a dôvodnosť trestného stíhania obvineného, ako aj dôvodnosť väzby.



"Od vzniku ÚŠP nebolo nikdy rozhodnuté o zrušení obvinenia obvinenému, ktorého dôvodnosť trestného stíhania bola preskúmavaná v rámci konania o väzbe Špecializovaným trestným súdom a Najvyšším súdom Slovenskej republiky," píše sa v stanovisku.



Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský už nečelí obvineniam z prijímania úplatku a podplácania. Generálna prokuratúra SR ich zrušila. V krátkej dobe má byť prepustený na slobodu. Pre TASR to potvrdil Pčolinského obhajca Ondrej Urban, upozornili na to Aktuality.sk.