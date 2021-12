ÚŠP odmieta tvrdenia obhajoby Miroslava V. o neumožnenom výsluchu

Bratislava 7. decembra (TASR) - Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) odmieta opakované tvrdenia o tom, že by obvinenému podnikateľovi Miroslavovi V. nebol umožnený výsluch prostredníctvom videokonferencie. Takýto výsluch navrhla obhajobe vyšetrovateľka NAKA ešte v septembri s možnosťou špecifikovať miesto a termín výsluchu, obhajoba však na tento návrh viac ako dva mesiace nereagovala. Vyplýva to z vyšetrovacieho spisu v tejto trestnej veci. Konštatuje to ÚŠP, jeho stanovisko TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.



ÚŠP podotýka, že možné termíny výsluchu doručila obhajoba vyšetrovateľke až potom, ako bolo vyšetrovanie skončené, a procesné strany boli upovedomené o práve na preštudovanie spisu. Navrhnuté termíny boli v druhej polovici decembra a v januári 2022. "Pokiaľ teda obvinený a jeho obhajoba namieta, že jeho žiadosť o vykonanie výsluchu vo forme videokonferencie orgány činné v trestnom konaní ignorovali, takéto tvrdenie sa nezakladá na pravde," zdôrazňuje ÚŠP. Orgány činné v trestnom konaní boli podľa neho k obhajobe obvineného mimoriadne ústretové. Rovnako pripomína, že v zmysle stále platnej judikatúry sa režim dokazovania v trestnom konaní neprispôsobuje predstavám a požiadavkám obhajoby, ale je vykonávaný v medziach zákona.



Podnikateľ Miroslav V. je obvinený v rámci akcie Mýtnik III z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku, podnikateľ vznesené obvinenia odmieta. V prvej polovici augusta bol na neho vydaný medzinárodný a európsky zatykač. Prokurátor ÚŠP podal 23. novembra na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku na podnikateľa obžalobu. Korupčná kauza Mýtnik sa týka utajovaných zmlúv na finančnej správe za niekoľko desiatok miliónov eur. Vyšetrovateľ NAKA obvinil v auguste v rámci akcie Mýtnik III dovedna osem osôb z korupčnej trestnej činnosti.