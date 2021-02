ÚŠP: Pavol P. je spolupracujúcou osobou aj v iných trestných konaniach

Bratislava 24. februára (TASR) - Výška trestu, ktorú navrhuje prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obvinenému bývalému žilinskému sudcovi Pavlovi P., zohľadňuje mieru spolupráce, ako aj výšku úplatkov preukázaných obvinenému v predmetnom konaní, ktoré je vymedzené skutkovými okolnosťami trestného stíhania. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.



"U obvineného ide o osobu, ktorá sa významnou mierou podieľa na objasňovaní korupčnej trestnej činnosti v justícii, pričom svoju trestnú činnosť priznáva. Navyše, je osobou, ktorá priamo usvedčuje páchateľov v inej súvisiacej trestnej veci týkajúcej sa korupcie v justícii, a zároveň je spolupracujúcou osobu v iných trestných konaniach," povedala hovorkyňa.



Prokurátor ÚŠP podal 17. februára na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku návrh na schválenie dohody o vine a treste s obvineným. Dohodu bude schvaľovať ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, 3. marca. "Súd posúdi primeranosť druhu a výšky trestu, ako aj to, či je trest spravodlivý," povedala Tökölyová. Pritom dodala, že navrhovaný trest nie je "imunitou" pre prípadné iné trestné konania, ktoré by sa mohli týkať osoby Pavla P.



Bývalého krajského sudcu Pavla P. zadržali v septembri 2020 v rámci policajnej akcie Plevel. Obvinili ho z korupčnej trestnej činnosti. Do väzby jeho a ďalšie tri osoby zobral ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, a následne aj Najvyšší súd SR. Medzi väzobne stíhanými bol aj žilinský okresný sudca Daniel B.