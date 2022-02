Prokurátor podal obžalobu v kauze Mýtnik na šesť obvinených

Bratislava 15. februára (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu v kauze Mýtnik na šesť obvinených osôb pre päť skutkov. Obžaloba sa týka ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti. ÚŠP o tom informoval na sociálnej sieti.



"V jednom prípade ide o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v ďalšom skutku ide o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti, v zostávajúcich troch skutkov ide o zločin prijímania úplatku," priblížil ÚŠP.



Predmetom obžaloby je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. "Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť nesprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít," uviedla prokuratúra.



S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. "Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou," doplnil ÚŠP.



ŠTS potvrdil podanie obžaloby. "Trestná vec bola pridelená zákonnému sudcovi ŠTS, pracovisko Banská Bystrica (predseda senátu - JUDr. Hrubala), ktorý po jej preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe," povedala pre TASR hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.



V rámci kauzy Mýtnik obvinili okrem iných podnikateľa Jozefa B., jeho syna Jozefa B. mladšieho. Tiež bývalého štátneho tajomníka Ministerstva financií Radka K., podnikateľa Martina B., ale aj Milana G. a Miroslava S. Obvinený je aj exšéf finančnej správy František I. či Michal S.