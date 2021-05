ÚŠP vyjadruje podporu vyšetrovateľom a operatívnym pracovníkom NAKA

Bratislava 28. mája (TASR) – Boj o spravodlivosť je na najťažšej križovatke, enormná snaha časti spoločenských a politických špičiek vrátiť krajinu do čias „našich ľudí“ v súčasnosti vrcholí. V súvislosti s diskusiou a naznačovaním možnej manipulácie vyšetrovania závažných káuz to uviedol zástupca špeciálneho prokurátora Peter Kysel. Za Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zároveň vyjadril podporu vyšetrovateľom a operatívnym pracovníkom NAKA, odhaľujúcim závažnú trestnú činnosť s možným presahom do najvyšších sfér verejného života.



„Obava, ako ďaleko a ako vysoko budú viesť v súčasnosti vedené trestné stíhania, rezultuje v snahu škandalizovať skúsených, čestných a odvážnych vyšetrovateľov, ktorí úspešne odstíhali najnebezpečnejšie zločinecké skupiny na Slovensku. Táto snaha však nesmie byť úspešná,“ zdôraznil Kysel. "Za prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry vyjadrujeme vyšetrovateľom a operatívnym pracovníkom plnú podporu,“ uviedol.



Kysel pripomína v tejto súvislosti i štvrtkové (27. 5.) vyhlásenie vyšetrovateľov a operatívcov NAKA z pracovnej skupiny „Očistec“, v ktorom sa dôrazne ohradili voči útokom spochybňujúcim integritu nimi vedených trestných stíhaní. „Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry vyjadrujú presvedčenie, že trestné stíhania touto pracovnou skupinou sú vedené v súlade s trestným poriadkom a za plného rešpektovania práv obhajoby. Neevidujeme žiaden dôkaz o manipulácii s dôkazmi alebo o snahe „zosúlaďovať“ výpovede spolupracujúcich obvinených alebo svedkov. Výpovede spolupracujúcich obvinených sú vždy predmetom ďalšieho overovania a verifikácie v procese dokazovania,“ dodal Kysel.