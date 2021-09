ÚŠP vyslovil poľutovanie nad reakciou obhajcov Jaroslava Haščáka

Bratislava 9. septembra (TASR) - Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vyslovuje poľutovanie, že sa obhajcovia finančníka Jaroslava Haščáka rozhodli pre ďalší útok na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica namiesto vecnej argumentácie. Uvádza sa to v stanovisku ÚŠP, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.



"Analýza ÚŠP, ktorá bola zverejnená v trestnej veci Haščák/Arpáš/Arpášová, bola vypracovaná dozorovým prokurátorom Matúšom Harkabusom. S jej obsahom sa stotožnilo aj vedenie ÚŠP. Je nám ľúto, že namiesto vecnej argumentácie k právnym názorom, ktoré uvedená analýza obsahuje, sa obhajcovia Jaroslava Haščáka rozhodli pre ďalší osobný útok na špeciálneho prokurátora," uvádza sa v stanovisku.



Taktika obhajoby je podľa ÚŠP vecou každého obvineného či podozrivého. "Analýza ÚŠP uvádza podrobný rozbor judikatúry Najvyššieho súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorej presvedčivosť obhajoba Haščáka zrejme nevie spochybniť," dodáva ÚŠP.



Prezentácia analýzy ÚŠP hraničí so zneužitím právomoci verejného činiteľa. Uviedli to v stredu (8. 9.) právni zástupcovia Haščáka. Reagovali tak na materiál, ktorý špeciálny prokurátor Lipšic v utorok (7. 9.) sprostredkoval médiám.



Advokáti sú presvedčení, že by mal "prestať zverejňovať nikým nepodpísané analýzy". Z analýzy vyplýva, že uznesenie generálneho prokurátora SR, ktorým Maroš Žilinka zrušil obvinenie voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke v súvislosti s korupčnou kauzou Gorila, vyvoláva sporné otázky. Uznesenie sa podľa nej tiež odkláňa od doterajšej rozhodovacej praxe GP SR, ale aj súdov.



Advokáti Haščáka zdôraznili, že nemajú principiálnu výhradu, aby ÚŠP analyzoval dosah rozhodnutí Generálnej prokuratúry SR či Európskeho súdu pre ľudské práva na jeho činnosť v konkrétnych veciach. Za absurdné však považujú, aby takéto analýzy verejne prezentoval práve Lipšic.



Žilinka zrušil obvinenie Haščákovi, Arpášovi a Arpášovej manželke na konci augusta. Haščák čelil obvineniu pre zločin podplácania a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.