Bratislava 5. mája (TASR) - Úspešnosť liečby Crohnovej choroby závisí aj od psychického nastavenia pacienta. Zdôraznila to predsedníčka pacientskej organizácie Slovak Crohn Club Veronika Ivančíková. Pacienti sa pre perianálne fistuly často o zdravotnom stave hanbia hovoriť. Organizácia preto v osvetovej kampani apeluje na pacientov, aby riešenie svojho problému neodkladali.



Crohnova choroba je zápalové ochorenie, ktoré môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviacej sústavy. Najčastejšie sa vyskytuje v spojení tenkého a hrubého čreva. "Zápal postihuje stenu čreva v celej jej hrúbke a jeho výsledkom môžu byť kanáliky vyplnené hnisom, ktoré vedú z jednej slučky čreva do druhej alebo môžu viesť z čreva do močového mechúra, pošvy či kože. Tieto takzvané fistuly sa tvoria najčastejšie v análnej oblasti," priblížil Slovak Crohn Club.



S perianálnymi fistulami sa stretne asi tretina pacientov s Crohnovou chorobou, uviedol medicínsky riaditeľ Polikliniky Bezručova Tibor Hlavatý. Pacienti sa o tom podľa neho hanbia so svojím lekárom hovoriť. "Fistula významne narúša intimitu a kvalitu života pacienta, práve preto je dôležité ju včas rozpoznať a začať s liečbou. Pacienti s komplikáciami by sa mali zveriť do rúk odborníkov, ktorí sa na liečbu týchto ochorení dlhodobo špecializujú," upozornil.



Dôležitú úlohu pri liečbe zohráva psychické nastavenie pacienta. Ochorenie je podľa psychologičky Hany Bednaříkovej potrebné prijať. "Problémy, ktoré pacientovi v živote spôsobuje ochorenie, sa dajú vyriešiť jedine v spolupráci s lekárom. Je preto dôležité nájsť si takého lekára, ktorému budete dôverovať natoľko, aby ste s ním mohli hovoriť aj o komplikáciách, ktoré zasahujú do vašej intimity a sú vám nepríjemné," skonštatovala.



Strach a stigmu z ochorenia pomôže podľa Slovak Crohn Club prekonať členstvo v pacientskej organizácii. "Ak pacient cíti potrebu, je určite na mieste vyhľadať aj psychologickú pomoc. Nie je to hanba, práve naopak, je to viac ako žiaduce," dodala predsedníčka organizácie s tým, že úspešnosť liečby závisí aj od dobrého psychického nastavenia.