Úspešný Kanaďan Bryan Adams prichádza opäť do Bratislavy

Bratislava 19. júna (TASR) - Do Bratislavy mieri ďalší zo špičkových interpretov svetovej hudobnej scény, spevák a skladateľ Bryan Adams. V rámci turné Europe 2025: Roll with the Punches Tour vystúpi 30. júla v Tipos aréne - Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Turné nazval podľa nového singlu Roll with the Punches a rovnomenného nadchádzajúceho albumu, ktorý vydajú 29. augusta. TASR o tom informoval Peter Ďuriš z organizujúcej agentúry Amadeus.



Počas viac ako 40-ročnej dráhy si na svoje konto pripísal desiatky hitov a získal si desaťtisíce fanúšikov po celom svete. V dvadsiatke skladieb 65-ročného Kanaďana zaznejú aj hity Run to You, Heaven, Please Forgive Me, (Everything I Do) I Do It for You z filmu Robin Hood, kráľ zbojníkov, ktorý viedol anglický singlový rebríček 16 týždňov, Back to You či Summer of '69. Ku všetkým patrí Bryanov typický „chraplák“.



Deň pred Bratislavou vystúpi v chorvátskej Pule, zo Slovenska mieri do poľského Krakova a ďalší deň do Hradca Králové. Vo všetkých mestách je o jeho koncert veľký záujem.



Spevák si získal i povesť filantropa, venuje sa podpore charitatívnych organizácií. Založil Nadáciu Bryana Adamsa a je jej hlavným prispievateľom.







Známy je aj ako špičkový fotograf, v roku 2002 bol jedným z pozvaných, aby odfotil kráľovnú Alžbetu II., jedna z fotografií z tejto série bola použitá ako kanadská poštová známka v roku 2004. V Nemecku získal tri ceny za svoju módnu fotografiu, založil umelecký módny časopis Zoo Magazine so sídlom v Berlíne.



Rockový spevák, skladateľ a gitarista, rodák z kanadského Kingstonu Bryan Guy Adams (*5. 11. 1959) mal desať, keď si kúpil prvú elektrickú gitaru. V pätnástich sa stal spevákom glam rockovej skupiny Sweeney Todd. Od roku 1980 je na sólovej dráhe, začal ju albumom Bryan Adams, ktorý vyšiel vo februári 1980. V roku 1983 mal v rebríčku prvý hit Straight From The Heart. V americkej hitparáde mal zatiaľ dvadsaťdva piesní, štyri z nich sa dostali na prvé miesto. Jednou z nich bola (Everything I Do) I Do It For You z roku 1991, ktorá bola titulnou vo filme Robin Hood. Bola zaradená aj na úspešný album Waking Up the Neighbours vydaný v septembri 1991. Skladba (Everything I Do) I Do It For You je najúspešnejšou v jeho muzikantskej dráhe a získal za ňu aj Grammy.



V roku 1993 nahral s Rodom Stewartom a Stingom skladbu All for Love pre film Traja mušketieri, ktorý mal premiéru v novembri 1993. Adams bol v roku 2009 jedným zo štyroch hudobníkov, ktorí boli vyobrazení na druhej sérii známok kanadskej pošty. Na svojom konte má dosiaľ pätnásť štúdiových albumov, najnovší So Happy It Hurts vydal v marci 2022.



Slovensko pozná Adamsa z piatich vystúpení, 19. apríla 2003 v Bratislave, 22. novembra 2006 v Košiciach, 28. júla 2013 opäť v Bratislave a 8. októbra 2016 opäť v Košiciach. Piatym bol jeho koncert 17. decembra 2023 v Bratislave.