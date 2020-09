Úspešný režisér Peter Bebjak sa dožíva 50 rokov

Partizánske/Bratislava 1. septembra (TASR) - Za poslednú dekádu sa zaradil Peter Bebjak medzi najúspešnejších slovenských televíznych a filmových režisérov - väčšina jeho projektov žala úspech nielen doma, ale aj na medzinárodných filmových festivaloch. Jeho zatiaľ najúspešnejšími filmami sú Čiara (2017) a Trhlina (2019). V utorok 1. septembra sa herec, režisér a producent Peter Bebjak dožíva 50 rokov.



Peter Bebjak sa narodil 1. septembra 1970 v Partizánskom. Vyrastal v Chynoranoch, bol najmladším z piatich súrodencov. Jeho otec pracoval v obuvníckej fabrike ZDA Partizánske, mama bola v domácnosti, zomrela keď mal 12 rokov. Už počas štúdií na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Partizánskom hrával v školskom divadelnom krúžku, spieval v spevokole, neskôr založil s kamarátmi folklórny súbor, v ktorom tancoval.



Po skončení strednej školy sa hlásil na réžiu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Odbor však neotvorili, tak svoju prihlášku poslal na herectvo. Neprijali ho, avšak neúspešných uchádzačov o štúdium herectva na VŠMU pozvali na konkurz do Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici. Na konkurze uspel, v divadle pôsobil jeden rok. Od roku 1989 bol študentom bábkoherectva. V druhom ročníku dostal ponuku prestúpiť na herectvo. Po skončení herectva si dal prihlášku opäť na réžiu. Prijali ho a v roku 1999 ukončil štúdium VŠMU v odbore filmová a televízna réžia.



Peter Bebjak vstúpil ako režisér do filmového sveta krátkymi filmami Expetacio, Miraculus a absolventským filmom Štefan, za ktorý získal Cenu študentskej poroty, Igric - študentskú prémiu za hraný film a v rámci festivalu Áčko cenu za najlepší hraný film a najlepšiu kameru. V roku 2007 natočil krátky tanečný film Darkroom, v roku 2010 film s rovnakou tematikou Voices.



V roku 2001 založil s producentom Rastislavom Šestákom producentskú spoločnosť DNA Production, v ktorej vznikli všetky jeho celovečerné filmy a mnohé televízne projekty. Jeho prvou významnou réžiou bol dokumentárny seriál Najväčšie kriminálne prípady Slovenska (2005-2006). Medzi úspešné televízne projekty patrili aj seriály Mesto tieňov I., II. (2007-2008), Odsúdené (2009-2010), Ako som prežil (2009), Nevinní (2010), Doktor Ludsky (2011-2012), Zlodeji detí (2013), Rex (2017), Za sklom (2016-2019) či Herec (2020).



Pre českú televíziu režíroval seriál Kriminálka Anděl (2008) a trojdielnu kriminálnu minisériu Spravedlnost (2017), za ktorú získal ocenenie Český lev i prémiu Únie slovenských televíznych tvorcov. Práva na sfilmovanie tejto psychologickej drámy zakúpila americká spoločnosť Pearl Street Films hollywoodskych hercov a producentov Bena Afflecka a Matta Damona. Režijne sa podpísal aj pod televízny seriál historických detektívok nazvaný Četníci z Luhačovic (2017).



Vo filmovej tvorbe Bebjak debutoval snímkou Marhuľový ostrov (2011), ktorá si odniesla cenu Grand Prix na filmovom festivale vo francúzskom Rouven. Nasledovali celovečerné filmy Zlo (2012) a Čistič (2015). Ten mal o rok neskôr premiéru na festivale Panorama Europe v New Yorku. Ocenili ho tiež na festivale v talianskom Lecce za najlepšiu kameru, za strih získal strihač Marek Kráľovský filmovú cenu Slnko v sieti.



Peter Bebjak je aj režisérom filmu Čiara (2017), ktorý zaznamenal v slovenských kinách nevídaný úspech. Snímka si rovnako úspešne počínala tiež v zahraničí. Na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch získala cenu za najlepšiu réžiu, hlavnú cenu si odniesla z festivalu Arras vo Francúzsku a v roku 2018 nasledovali tri hlavné ceny na festivale International du Film Policier de Liége v Belgicku.



Režijný rukopis nesú aj Bebjakove filmy Trhlina (2019) a Správa (2020). Premiéra tohto filmu, ktorý rozpráva príbeh dvoch slovenských Židov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorým sa podarilo utiecť z koncentračného tábora Osvienčim bola plánovaná na tento rok, ale koronakríza ju odsunula na 21. január 2021.



Peter Bebjak pôsobí popri réžii tiež ako divadelný a filmový herec. Zahral si napríklad vo filmoch Hana a jej bratia (2002), Quartétto (2002), Neverné hry (2003) či Učiteľka (2016).