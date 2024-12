Ústav chorôb pripravuje plán pre prípad, že sa LOZ a vláda nedohodnú

Bratislava 12. decembra (TASR) - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave intenzívne monitoruje situáciu s výpoveďami lekárov a pripravuje aj krízový plán zabezpečenia zdravotnej starostlivosti od 1. januára, ak by lekári z nemocnice odišli. Aktuálne ústav eviduje 123 výpovedí lekárov, štyria lekári výpoveď stiahli. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.



"Každý deň situáciu monitorujeme a pravidelne komunikujeme s vedúcimi predstaviteľmi jednotlivých kliník a ostatných pracovísk ako aj samotnými zamestnancami s cieľom zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov aj v situácii, že nedôjde k dohode a lekári výpovede nesiahnu," uviedla.



Deklaruje, že NÚDCH pripravuje krízový plán zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v nemocnici, komunikuje s vedúcimi pracovníkmi dotknutých kľúčových pracovísk a všetky procesy a služby nastavuje tak, aby bola zabezpečená akútna zdravotná starostlivosť pre všetkých detských pacientov v ústave. "Operatívne tiež komunikujeme s rodičmi detí, ktoré majú v danom období naplánované operácie a iné výkony, ktoré znesú odklad," dodala.



Na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve podalo v uplynulom období výpovede vyše 3300 lekárov naprieč celým Slovenskom. Výpovede sú ochotní stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022. Výpovedná lehota lekárom vyprší 31. decembra.



Na výpovede reaguje aj legislatíva, súvisiaca s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú parlament schválil v stredu (11. 12.). Priniesť má rozšírenie definície mimoriadnej udalosti aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Počas nej budú zdravotníci povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť.