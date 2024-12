Ústav detských chorôb:Pred návštevou urgentu by sa nemalo piť ani jesť

Bratislava 26. decembra (TASR) - Pred návštevou urgentu by rodičia nemali detskému pacientovi dávať piť ani jesť. Poukázal na to primár oddelenia urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Marcel Brenner s tým, že ide o pravidelnú chybu. "Je možné, že dieťa bude potrebovať zákrok s istým farmakologickým krytím, ktoré je nezlučiteľné s tým, že dieťa je najedené alebo nedávno pilo," ozrejmil.



Počas zimných mesiacov NÚDCH podľa jeho slov najčastejšie rieši úrazy spôsobené s vykonávaním športových aktivít. "Máme ale aj viac úrazov z domácich prostredí, ktoré súvisia s expozíciou detí čistiacim prostriedkom, prípadne nejakými zásahmi v domácnosti, tzn. sú to pády, nárazy alebo náhodné požitia chemických látok," doplnil Brenner. Časté sú podľa neho aj náhle stavy súvisiace s trávením či respiračnými infekciami.



V prípade horúčky by mal rodič s dieťaťom navštíviť urgent, ak je teplota príliš vysoká a stav pretrváva. "Pokiaľ je teplota vysoká tak, že dieťa má horúčku niekoľko hodín alebo dní a neodpovedá na podanie antipyretík, je potrebné, aby dieťa vyšetril lekár," radí lekár.