Ústav pamäti národa podpísal memorandum s archívnou službou Ukrajiny

Bratislava 1. augusta (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) podpísal vo štvrtok (31. 7.) memorandum o spolupráci so Štátnou archívnou službou Ukrajiny (ŠASU). Memorandum vytvára priestor na ďalší rozvoj slovensko-ukrajinskej spolupráce v oblasti pamäťovej politiky, výmenu informácií a publikácií, zdieľanie dobrej praxe či organizáciu spoločných vzdelávacích a odborných podujatí. TASR o tom informoval hovorca ÚPN Michal Miklovič.



Pre ÚPN otvára memorandum možnosti na systematický výskum v ukrajinských archívoch. „Predovšetkým o partizánskom hnutí v Slovenskom národnom povstaní, o vyšetrovaných či zavraždených sovietskou tajnou políciou, o odvlečených do gulagov, o aktivitách NKVD/KGB na Slovensku či o udalostiach súvisiacich s okupáciou Československa v roku 1968 a so spoločensko-politickými zmenami v roku 1989,“ priblížil Miklovič.



Ako uviedol, memorandum o spolupráci v oblasti historického výskumu, archívnej praxe a prístupu k archívnym dokumentom týkajúcich sa politických represií v 20. storočí na Slovensku a na Ukrajine podpísali predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš a riaditeľ ŠASU Anatolii Khromov.



Slávnostný akt podpisu memoranda sa podľa hovorcu uskutočnil v prítomnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Myroslava Kastrana na ukrajinskom veľvyslanectve v Bratislave. Podotkol, že je výsledkom niekoľkomesačnej spolupráce inštitúcií, ktorá začala návštevou Sivoša v Kyjeve v apríli tohto roka, a nadväzuje na spoluprácu s archívom Ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorý spravuje dokumenty KGB, a s Ukrajinským ústavom pamäti národa.