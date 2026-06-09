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Ústav pamäti národa zverejnil podcast Fragmenty
Hosťom je predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš, ktorý priblíži vznik, úlohy a činnosť ÚPN.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) zverejnil úvodnú epizódu podcastu Fragmenty. Zamestnanci ústavu spolu s hosťami budú v jednotlivých epizódach diskutovať o udalostiach z obdobia neslobody rokov 1939 až 1989 a o ich reflexii v súčasnosti. TASR o tom informoval hovorca ÚPN Michal Miklovič.
V úvodnej epizóde predstavujú samotný Ústav pamäti národa. Hosťom je predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš, ktorý priblíži vznik, úlohy a činnosť ÚPN. Ďalšie epizódy podcastu sa budú venovať Antonovi Srholcovi, cenzúre v kultúre a médiách, monsterprocesu s tromi „vlastizradnými“ biskupmi či protikomunistickému odboju, priblížil Miklovič. Dodal, že podcast bude vychádzať dvakrát mesačne.
V úvodnej epizóde predstavujú samotný Ústav pamäti národa. Hosťom je predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš, ktorý priblíži vznik, úlohy a činnosť ÚPN. Ďalšie epizódy podcastu sa budú venovať Antonovi Srholcovi, cenzúre v kultúre a médiách, monsterprocesu s tromi „vlastizradnými“ biskupmi či protikomunistickému odboju, priblížil Miklovič. Dodal, že podcast bude vychádzať dvakrát mesačne.