Ústav: Vďaka vakcínam je pod kontrolou hepatitída B či detská obrna

Bratislava 1. mája (TASR) - Vďaka vakcínam sú pod kontrolou ochorenia ako hepatitída B, detská obrna, pravé kiahne, tetanus či záškrt. Pri príležitosti európskeho imunizačného týždňa na to upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).



„Hepatitída B je vírusové ochorenie, ktoré napáda pečeň. U niektorých môže infekcia prejsť do chronickej formy, ktorá zvyšuje riziko cirhózy pečene a rakoviny pečene. Hepatitída môže viesť k chronickej forme až u 90 percent nakazených detí,“ priblížil ŠÚKL.



Ozrejmil, že pravé kiahne boli nebezpečnou chorobou, ktorá sa často vracala v epidémiách. „Prejavujú sa bolestivými vyrážkami na celom tele, bolesťou hlavy a vysokými teplotami. Úmrtnosť na kiahne dosahovala až 30 percent. Vďaka očkovaniu boli kiahne vyhlásené za eradikované, to znamená, že sa na svete už nevyskytujú a nepredstavujú hrozbu,“ špecifikoval ŠÚKL.



Vďaka očkovaniu sa podarilo eliminovať aj detskú obrnu. „Detská obrna väčšinou prebieha bez príznakov, ale v niektorých prípadoch spôsobuje stuhnutosť šije, bolesti svalov a ochrnutie končatín alebo dýchacích svalov. Pred zavedením vakcíny v roku 1955 boli epidémie vážnym problémom,“ objasnil ŠÚKL.



Osýpky či čierny kašeľ boli rovnako pred zavedením vakcíny častou príčinou detskej úmrtnosti. Detské životy ohrozoval aj záškrt či tetanus. Pri ňom predstavovala úmrtnosť kedysi 10 až 30 percent. „Tetanus je vážne ochorenie spôsobené baktériami, ktoré sa dostávajú do tela cez poranenú kožu. Spôsobuje silné svalové kŕče, záchvaty, zástavu dýchania a ochrnutie svalov,“ vysvetlil ŠÚKL.



Očkovaním je možné podľa odborníkov eliminovať aj sezónne respiračné ochorenia (napríklad chrípka, COVID-19, respiračný syncyciálny vírus). „Najnebezpečnejšie sú pre starších ľudí, malé deti, tehotné ženy a ľudí so slabšou imunitou. Môžu spôsobiť vážne komplikácie, ako je zápal pľúc alebo hospitalizácia, v ťažkých prípadoch aj smrť. Očkovanie znižuje riziko nákazy, prípadne zmierňuje priebeh ochorenia,“ podotkol ústav.