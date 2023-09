Ústava položila základ demokratického usporiadania SR

Košice 1. septembra (TASR) - Prijatie Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra 1992 Slovenskou národnou radou položilo základ nielen právneho poriadku, ale aj slovenskej štátnosti, suverenity a demokratického usporiadania. Pri príležitosti Dňa Ústavy SR to uviedol Ústavný súd (ÚS) SR.



O kvalitnom základe právneho poriadku SR svedčí podľa ÚS skutočnosť, že aj po 31 rokoch, hoci so zmenami, stále platí tá istá ústava ako pri vzniku SR. "Jej nadčasové a univerzálne princípy sú stále aktuálne a aj v tomto období poskytujú pevnú oporu tvorcom právnych predpisov, súdom, ktoré dohliadajú na jej dodržiavanie, no najmä všetkým ľuďom, ktorých základné práva a slobody sú jej pevným základom," uviedol predseda ÚS Ivan Fiačan.



Význam a dôležitosť daného historického momentu v dejinách slovenského národa podčiarkuje aj fakt, že túto udalosť pripomína štátny sviatok. V duchu tejto udalosti sa na ÚS každoročne nesie celý september.



Dňa 20. septembra sa v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v priestoroch ÚS uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom "Súdna a iná právna ochrana politických práv - XII. ústavné dni". Podujatie organizujú s akcentom na 30. výročie ÚS.



Deň otvorených dverí ÚS SR sa bude konať 28. septembra. Pri tejto príležitosti vyhlásila Kancelária ÚS literárnu súťaž na tému "Recept na spravodlivejší svet" a výtvarnú súťaž na tému "Farby spravodlivosti" pre žiakov základných a študentov stredných škôl. V rámci súťaže pre vysokoškolákov majú účastníci možnosť prezentovať svoje postrehy a názory vo forme eseje alebo odborného článku na tému "Význam a úloha Ústavného súdu počas 30 rokov jeho fungovania".