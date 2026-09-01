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Ústava SR má 34 rokov, jej prijatie sa pripomína ako štátny sviatok

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Ilustračné foto. Foto: TASR

Od roku 2024 je síce 1. september stále štátnym sviatkom, ale už nie je dňom pracovného pokoja. Táto zmena súvisela so schválením prvého konsolidačného balíčka v roku 2023.

Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Od prijatia Ústavy SR uplynie v utorok 1. septembra 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady (SNR) ju schválili štyri mesiace pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Tá vznikla 1. januára 1993 po rozpade Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). Prijatie Ústavy SR z 1. septembra 1992 sa od roku 1994 pripomína ako štátny sviatok - Deň Ústavy SR.

Od roku 2024 je síce 1. september stále štátnym sviatkom, ale už nie je dňom pracovného pokoja. Táto zmena súvisela so schválením prvého konsolidačného balíčka v roku 2023. Prvého januára 2024 totiž nadobudol účinnosť zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa zmenili a doplnili niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Novelizáciou prešiel aj zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Na základe novely sa tak pre štátny sviatok 1. september - Deň Ústavy SR ustanovila výnimka z pravidla, že štátne sviatky sú dňami pracovného pokoja.

V Rytierskej sieti Bratislavského hradu sa uskutočnil 3. septembra 1992 slávnostný akt podpísania Ústavy Slovenskej republiky. Na snímke zľava, Marián Andel (SNS), predseda SNR Ivan Gašparovič a Milan Ftáčnik (SDĽ).
Foto: ARCHÍV TASR - Vladimír Benko


Prijatiu ústavy predchádzalo schválenie Deklarácie o zvrchovanosti SR, ktorú poslanci SNR odobrili 17. júla 1992, keď bolo Slovensko ešte súčasťou ČSFR. V tomto období prebiehali aj rokovania českej a slovenskej politickej reprezentácie o ďalšom usporiadaní zväzku medzi Slovákmi a Čechmi.

O novej slovenskej ústave sa začalo rokovať začiatkom augusta 1992, pričom vo vile Tugendhat v Brne 26. augusta 1992 český premiér Václav Klaus a slovenský premiér Vladimír Mečiar definitívne rozhodli o zániku ČSFR od 1. januára 1993.

Poslanci SNR schválili Ústavu SR 1. septembra 1992 po 22.00 h vo verejnom hlasovaní. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a štyria sa zdržali. Tesne pred hlasovaním opustili sálu poslanci za Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (MKDH) a Spolužitie (Együttélés) na protest proti neprijatiu ich pozmeňovacích návrhov k problematike národnostných menšín.

Na archívnej snímke sprava poslanci Jozef Prokeš Vladimír Bajan a Milan Ftáčnik prinášajú Ústavu, štátny znak, pečať a vlajku SR v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade 3. septembra 1992 počas slávnostného aktu podpísania Ústavy Slovenskej republiky.
Foto: FOTO ARCHÍV TASR - Peter Brenkus


Novú slovenskú ústavu 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni Bratislavského hradu podpísali predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar za účasti predsedu Federálneho zhromaždenia Michala Kováča, predsedu vlády ČSFR Jana Stráského, predsedu Českej národnej rady (ČNR) Milana Uhdeho a ďalších hostí. Na počesť novej ústavy zaznelo 21 delostreleckých sálv a na nábreží Dunaja sa konal ohňostroj. Platnosť ústava nadobudla 1. októbra 1992 a tohto istého dňa sa SNR premenovala na Národnú radu (NR) SR.

V Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade sa 3. septembra 1992 uskutočnil slávnostný akt podpísania Ústavy Slovenskej republiky. Okrem signatárov - predsedu vlády SR a predsedu SNR, Vladimíra Mečiara a Ivana Gašparoviča, sa na ňom zúčastnili predseda FZ Michal Kováč, predseda federálnej vlády Ján Stráský, predseda ČNR Milan Uhde a ďalší hostia. Na snímke Vladimír Mečiar (druhý sprava) podpisuje prítomným pozvánky.
Foto: TASR/Vladimír Benko


Ústava sa skladá z preambuly a deviatich hláv. Upravuje základné práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, kultúrne a hospodárske práva, alebo právo na súdnu a právnu ochranu. Určuje aj trojdelenie moci ako jeden zo základných princípov právneho štátu. Zákonodarnú moc reprezentuje NR SR, výkonnú moc vláda a prezident a súdnu moc Ústavný súd SR a nezávislé súdy.

Od svojho prijatia prešla Ústava SR viacerými novelizáciami, a to v rokoch 1998, 1999, 2001, 2004 (dve novelizácie), 2005, 2006 (dve novelizácie), 2010, 2011, 2012, 2014 (dve novely), 2015, 2017 (tri novely), raz sa menila aj v rokoch 2019, 2020, 2022, dvakrát v roku 2023.

Zatiaľ posledná novela ústavy nadobudla účinnosť 1. novembra 2025. Do najvyššieho zákona štátu zakotvila, že Slovensko uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženy. Do ústavy pribudlo aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Novela sa dotkla aj adopcie detí a výchovno-vzdelávacieho procesu.
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