Ústavní činitelia by mali mať reprezentatívne bývanie, myslí si Lajčák

Bratislava 16. novembra (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) považuje za správne, aby ústavní činitelia na Slovensku mali reprezentatívne bývanie. Reagoval tak na dlhodobý problém s rezidenciami a prezidentskou vilou na bratislavskom Slavíne, ktorá je momentálne v chátrajúcom stave.



"Ja to považujem za správne, aby ústavní činitelia SR mali reprezentatívne bývanie. Je to v súlade s medzinárodnou praxou a myslím si, že to všetci ocenia," povedal Lajčák.



Minister sa vyjadril aj k bývaniu prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá si, ako povedal, rieši bývanie vo vlastnej réžii. "My sme oslovili pani prezidentku a dostali sme odpoveď, že pani prezidentka rieši to svoje bývanie istým spôsobom vo vlastnej réžii. Pokiaľ viem, bola vyhlásená študentská súťaž na to, ako by sa dalo naložiť s rezidenciou, ktorá patrí Kancelárii prezidenta SR," skonštatoval Lajčák.



Priniesť ideové zámery možného vyriešenia reprezentatívneho sídla hlavy štátu je cieľom 25. ročníka medzinárodnej súťaže študentov architektúry a pozemného staviteľstva. Tohtoročným zadaním pre architektonicko-urbanistické štúdie je prezidentská vila na Slavíne, ktorá je dlhodobo nevyužívaná a chátra.



"Je to zaujímavá výzva pre mladých ľudí a študentov. Ich práca môže byť podkladom pre budúcnosť jedného zaujímavého architektonického diela, ktoré bude reprezentovať našu krajinu pred všetkými hosťami, ktorých hlava štátu v budúcnosti prijme," uviedla Čaputová, ktorá nad súťažou prevzala záštitu. Hoci študentská súťaž je len ideová, prezidentka by bola rada, keby sa ideový zámer stal podkladom a inšpiráciou pre reálny finálny projekt. Vyhodnotenie súťaže sa očakáva na jar budúceho roka.



Rezidencia na Slavíne sa dlhodobo nevyužíva a chátra. Bývalé sídlo Dozornej rady Východoslovenských železiarní so 42-árovým pozemkom kúpila kancelária prezidenta v roku 2001. Štátu slúžilo len tri a pol roka, a to za čias prezidenta Rudolfa Schustera.