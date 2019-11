Ústavnoprávny výbor neodobril novelu týkajúcu sa pedofílie

Bratislava 19. novembra (TASR) – Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR neodobril novelu Trestného zákona, ktorá má podľa predkladateľov zo SNS ochrániť spoločnosť voči podpore a propagácii pedofílie, zoofílie a nekrofílie. Neprijal k návrhu uznesenie.



Nesúhlas s návrhom SNS vyjadril v medzirezortnom pripomienkovom konaní aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Ten vtedy tvrdil, že je súčasná ochrana voči propagácii sexuálnych deviácií v Trestnom zákone už obsiahnutá. Navyše vyčítal novele aj doplnenie definície pedofílie, čo podľa neho môže byť až kontraproduktívne. Význam pojmov pedofília, nekrofília a zoofília vyplýva podľa Gála zo zákona implicitne a nejaví sa ako vhodné definovať pojmy, ktoré sú už zaužívané praxou. Ministerstvo spravodlivosti má za to, že sa definície navrhované SNS javia ako príliš všeobecné a nedostatočne jasne, presne a vecne vymedzené. K tomu názoru sa priklonila na výbore aj členka výboru a poslankyňa NR SR Irén Sárközy (Most-Híd) a spolu s ňou aj zástupcovia odboru legislatívy.



Predkladateľ a poslanec NR SR Tibor Bernaťák (SNS) nesúhlasí, že by Trestný zákon už propagáciu pedofílie riešil, pretože potom by podľa neho bolo začaté trestné stíhanie v súvislosti s novinovými článkami, ktoré podľa neho pedofíliu propagovali a zľahčovali. "V prípade, ak niektoré články by zľahčovali alebo ospravedlňovali pedofíliu ako takú, tak to môže v budúcnosti niektorého latentného jedinca viesť k tomu, že to je v poriadku. Reagujeme aj na petíciu 21-tisíc ľudí, ktorí tieto články odsudzovali," doplnil Bernaťák.



Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík ako pedofília, zoofília či nekrofília by mohli byť novým trestným činom. Predpokladá to novela Trestného zákona, ktorá je v parlamente v druhom čítaní. Právnu úpravu predložili poslanci z koaličnej SNS. Poukázali na to, že najmä internet a sociálne siete umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie šírenie správ aj nemravného obsahu.