Ústavnoprávny výbor zatiaľ eviduje ako kandidáta na šéfa ÚŠP D.Lipšica

Bratislava 21. decembra (TASR) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR zatiaľ eviduje ako kandidáta na špeciálneho prokurátora len advokáta a exministra Daniela Lipšica. Pre TASR to uviedol predseda výboru Milan Vetrák (OĽANO). Nominácie sa môžu podávať do 8. januára. Šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) majú poslanci voliť na schôdzi, ktorej začiatok je naplánovaný na 26. januára.



Lipšica navrhol do funkcie dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda. Kandidáti budú musieť prejsť verejným vypočutím v ústavnoprávnom výbore.



Kandidátov môžu navrhovať poslanci NR SR, minister spravodlivosti, verejný ochranca práv, generálny prokurátor, Rada prokurátorov SR, profesijná organizácia právnikov i právnické fakulty a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV).



Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva parlament. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov. O funkciu sa môže uchádzať občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Musí mať aspoň 15-ročnú prax v právnickom povolaní a odbornú justičnú skúšku. Posledné dva roky pred vymenovaním nesmie byť vo funkcii prezidenta SR, člena vlády, poslanca NR SR, europoslanca či primátora.



Národná rada SR bude voliť nového šéfa ÚŠP po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie.