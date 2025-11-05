< sekcia Slovensko
Ústavný súd: Časť infozákona o spoplatnení informácií je protiústavná
Novelu infozákona napadla na ÚS skupina opozičných poslancov, ako aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
Autor TASR
Košice 5. novembra (TASR) - Časť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom Ústavný súd SR, ktorý účinnosť sporných ustanovení pozastavil už v marci tohto roka. Novelu infozákona napadla na ÚS skupina opozičných poslancov, ako aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
