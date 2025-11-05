Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. november 2025Meniny má Imrich
< sekcia Slovensko

Ústavný súd: Časť infozákona o spoplatnení informácií je protiústavná

.
Na archívnej snímke budova Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach. Foto: TASR František Iván

Novelu infozákona napadla na ÚS skupina opozičných poslancov, ako aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 5. novembra (TASR) - Časť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom Ústavný súd SR, ktorý účinnosť sporných ustanovení pozastavil už v marci tohto roka. Novelu infozákona napadla na ÚS skupina opozičných poslancov, ako aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry