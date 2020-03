Ústavný súd dal súhlas s väzbou u piatich obvinených sudcov

Košice 13. marca (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok vyslovil súhlas so vzatím do väzby u piatich z celkovo 13 sudcov, ktorých v stredu (11.3.) polícia zadržala a sú obvinení z korupčných trestných činov. U ôsmich obvinených sudcov súhlas na ich väzobné stíhanie, o ktoré žiadal generálny prokurátor, ÚS nedal. Po neverejnom zasadnutí pléna ÚS o tom novinárov informoval predseda ÚS Ivan Fiačan. Ktorých konkrétnych sudcov sa súhlas s väzbou týka, však neuviedol.



Ich mená by mali byť známe v piatok (13.3.) ráno po tom, ako budú rozhodnutia doručené obvineným sudcom, ich právnym zástupcom a prokuratúre. Korupčná kauza sa týka správ, ktoré polícia našla v telefóne podnikateľa Mariána K.



"U tých sudcov, u ktorých nebol daný súhlas, rozhodnutie Ústavného súdu znamená, že sú aj naďalej stíhaní, len nie väzobne," uviedol Fiačan. ÚS v kompletnom zložení rozhodoval tajným hlasovaním o každom obvinenom sudcovi zvlášť. "U ôsmich sudcov súd nevidel ústavnoprávne dôvody na udelenie súhlasu na vzatie do väzby. V tomto smere zrejme nebola žiadosť generálneho prokurátora dostatočne presvedčivá," konštatoval predseda ÚS. Pripomenul, že o vzatí do väzby musí rozhodnúť sudca pre prípravné konanie na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS).



ÚS sa žiadosťou generálneho prokurátora zaoberal na neverejnom zasadaní od 9.00 h, pričom obvinení sudcovia mali možnosť sa k žiadosti vyjadriť. Polícia ich postupne po jednom na ÚS privážala a odvážala autami. Neskôr popoludní plénum ÚS pristúpilo k porade a pokračovalo v neverejnom zasadnutí až do večera. Brífing pre novinárov mal Fiačan po 22.00 h, pričom rozhodovanie označil za veľmi náročné.



Sudcov zadržali policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v stredu (11.3.) ráno. Medzi obvinenými sú bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer-SD a sudkyňa Krajského súdu Bratislava s prerušenou funkciou Monika J. či podpredsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmila U. Obvinenia sa týkajú trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Okrem sudcov sú medzi zadržanými aj jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby. Akciu vykonávala skupina Hmla, ktorá vyšetruje sudcov z aplikácie Threema z telefónu Mariana K.