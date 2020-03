Ústavný súd je pripravený na prevzatie žiadosti o väzbu pre sudcov

Košice 11. marca (TASR) – Na pokyn predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana boli prijaté organizačné opatrenia, aby v prípade, že dôjde k podaniu žiadosti generálneho prokurátora o súhlas na vzatie do väzby sudcu, bolo zabezpečené jej prevzatie a spracovanie. TASR o tom v stredu večer informovala hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.



ÚS SR zatiaľ neeviduje žiadosť generálneho prokurátora o súhlas na vzatie do väzby sudcu. "O dátume doručenia žiadosti, evidenčnom čísle spisu a sudcovi spravodajcovi v danej veci bude ústavný súd verejnosť informovať v súlade s doterajšou praxou. Neverejné zasadnutie pléna ústavného súdu zvolá predseda ústavného súdu bezodkladne po zaevidovaní predmetnej žiadosti," uviedla Ferencová. O prijatom rozhodnutí pléna bude ÚS verejnosť informovať.



Policajti z Národnej kriminálnej agentúry zadržali dnes ráno 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Medzi zadržanými je okrem 13 sudcov aj jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby. Akciu vykonávala skupina Hmla, ktorá vyšetruje sudcov z Threemy Mariana K.



Podľa zákona žiadosť o súhlas na vzatie do väzby sudcu je oprávnený podať ÚS generálny prokurátor. Predseda ÚS na základe žiadosti "bezodkladne zvolá plénum ústavného súdu, ktoré vec prerokuje a rozhodne, pričom umožní osobe, ktorej sa žiadosť týka, aby sa k nej vyjadrila".