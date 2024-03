Ústavný súd odmietol sťažnosť Michala A. voči odvolaniu z čela SIS

Košice 5. marca (TASR) - Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Michal A. neuspel so sťažnosťou na Ústavnom súde (ÚS) SR proti svojmu minuloročnému odvolaniu z funkcie. Jeho sťažnosť ÚS odmietol a návrhu na odklad vykonateľnosti nevyhovel. Senát ÚS tak rozhodol na neverejnom zasadnutí 29. februára.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová odvolala riaditeľa SIS s účinnosťou od 24. augusta 2023. Návrh na odvolanie predtým schválila vláda premiéra Ľudovíta Ódora.



Súviselo to s obvinením zo strany Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v rámci akcie Rozuzlenie. Obvinenie vtedajšieho šéfa SIS a ďalších osôb sa týkalo zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní.



Právomoci šéfa SIS od augusta minulého roka v súlade so štatútom SIS v plnom rozsahu vykonáva námestník riaditeľa Tomáš Rulíšek.