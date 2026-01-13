< sekcia Slovensko
Ústavný súd: Počet doručených návrhov v roku 2025 stúpol na 3337
ÚS rozhodol pritom 3248 vecí a nerozhodnutých ostáva 1101 vecí.
Autor TASR
Košice 13. januára (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR v roku 2025 zaznamenal opäť zvýšený počet doručených návrhov. Celkovo ich súd vlani dostal 3337, rozhodol pritom 3248 vecí a nerozhodnutých ostáva 1101 vecí. Vyplýva to zo štatistických údajov, ktoré ÚS zverejnil.
ÚS opäť poukazuje na to, že jeden sudca mu chýba od októbra 2023, odkedy plénum pracuje v neúplnom zložení 12 z 13 sudcov. „Napriek tomu sudcovia ÚS vybavili v roku 2025 o 91 vecí viac ako v roku 2024, pričom každý zo sudcov ÚS vybavil v priemere takmer 271 vecí. To sa odrazilo aj na znížení priemernej dĺžky konania pred ÚS z 5,13 mesiaca v roku 2024 na 3,51 mesiaca v roku 2025,“ informovala hovorkyňa súdu Martina Ferencová.
S nárastom počtu podaní, ktorých bolo v roku 2025 o 47 viac ako v predchádzajúcom roku, však narástol aj počet vecí, ktoré na vybavenie stále čakajú - v roku 2025 ich bolo celkovo o 70 viac ako rok predtým. „Z uvedeného vyplýva, že aj jeden chýbajúci sudca je pre znižovanie počtu nevybavených vecí nenahraditeľný,“ skonštatovala hovorkyňa.
Návrhov, o ktorých je príslušné rozhodovať plénum ÚS, v minulom roku doručili 16. Rozhodnutých bolo desať plenárnych návrhov a nerozhodnutých zostalo 24. Plénum ÚS prijalo aj tri uznesenia, ktorými zjednotilo právne názory senátov súdu.
K osobitne sledovaným rozhodnutiam ÚS v minulom roku patrilo pozastavenie účinnosti a následné rozhodnutie o nesúlade napadnutých častí zákona o slobodnom prístupe k informáciám s ústavou, potvrdenie ústavnosti napadnutého ustanovenia Trestného zákona o nebezpečnom elektronickom obťažovaní, ako aj dve rozhodnutia z konca roka. V prvom ÚS vyslovil protiústavnosť novely zákona o neziskových organizáciách a v druhom pozastavil účinnosť zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Na ÚS chýba 13. sudca po tom, ako sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Laššáková vzdala funkcie. Parlament dosiaľ nezvolil ani jedného z dvojice kandidátov, z ktorých sudcu ÚS má následne vymenovať prezident SR.
