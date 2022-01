Ústavný súd podporil G-komponent, výrobcovia OZE sú nespokojní

Bratislava 14. januára (TASR) - Senát Ústavného súdu (ÚS) SR vydal rozhodnutie v kauze platby za prístup do distribučnej sústavy (tzv. G-komponentu). Na rozdiel od rozhodnutia iného senátu ÚS z roku 2016, sudcovia potvrdili ústavnosť tohto poplatku za prístup do prenosovej a distribučnej sústavy. Riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPIU) Ján Karaba označil rozhodnutie, ktoré už zverejnili na stránke ÚS, za mimoriadne nebezpečný precedens a zlý deň pre slovenskú energetiku.



"Na toto rozhodnutie sa s nemilým prekvapením pozerajú stovky výrobcov nielen zelenej elektriny, ktorí už roky čakajú na vyriešenie tejto kauzy. Túto kauzu pozorne sledujú aj mnohí domáci a zahraniční investori či európske inštitúcie, ktorým záleží na stabilite a predvídateľnosti právneho a podnikateľského prostredia na Slovensku. Na mieste je otázka, čomu majú investori v tomto štáte veriť," uviedol Karaba.



Spor ohľadom G-komponentu sa ťahá už viac než osem rokov. G-komponent zaviedli od 1. januára 2014 vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). SAPI v spolupráci s poslancami NR SR a advokátskou kanceláriou Poláček & Partners vtedy iniciovala podanie na ÚS, ktorým napádala neústavnosť G-komponentu. Ten 22. júna 2016 rozhodol na verejnom zasadnutí tak, že právna úprava G-komponentu je protiústavná, a že výrobcovia elektriny bez zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny nemusia túto platbu platiť.



Distribučné spoločnosti však platbu napriek tomuto rozhodnutiu vyžadovali a tak dodávatelia elektriny začali podávať žaloby. Kauza G-komponent sa podľa Karabu rozhodnutím ÚS nekončí. Vec sa vracia späť na krajský súd, ktorý spor znovu prerokuje. Na ÚS sa ešte nachádza niekoľko ďalších sťažností výrobcov elektriny, ktoré bude v najbližšej dobe posudzovať. "Pokiaľ sa o nich rozhodne v podobnom duchu, kauza G-komponent má potenciál stať sa symbolom beznádeje boja proti svojvôli štátnej moci v energetike," varuje Karaba.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) ale rozhodnutie ÚS privítal. "To je dobre, že to je v poriadku. Aspoň nemáme rozpor,“ uviedol Sulík na piatkovej tlačovej konferencii.



SAPI však upozornila, že odhliadnuc od týchto súdnych sporov, môžu výrobcovia elektriny v pozitívnejšom duchu vnímať aspoň nedávnu novelu cenovej vyhlášky v elektroenergetike. Tá aktuálne znížila celkovú výšku G-komponentu takmer o 50 %. Podľa Karabu "k tomuto kroku určite prispel aj dlhoročný tlak výrobcov elektriny, SAPI a európskych inštitúcii, ktorí dlhodobo poukazujú na zásadné problémy, ktoré slovenský G-komponent má".