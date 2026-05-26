Ústavný súd: Ponechanie Daniela B. vo väzbe bolo proti jeho právam
Autor TASR
Košice 26. mája (TASR) - Uznesením Najvyššieho súdu (NS) SR z 12. februára, ktoré sa týkalo ponechania vo väzbe Daniela B., obžalovaného z extrémizmu, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodol o tom Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý zároveň zrušil uznesenie NS.
O ústavnej sťažnosti sťažovateľa rozhodol ÚS v senáte zloženom z predsedu Miroslava Duriša a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara na neverejnom zasadnutí senátu 20. mája. Podľa informácie z ÚS je NS povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume zhruba 1500 eur. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti ÚS nevyhovel.
Obžalovaný Daniel B. bol vo väzbe od apríla 2025. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku ho v marci tohto roku neprávoplatne odsúdil pre viaceré extrémistické trestné činy. Dňa 7. apríla ho NS SR prepustil z väzby na slobodu.
