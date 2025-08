Ústavný súd posúdi sťažnosť pre nevyhlásené referendum o sankciách

Košice 5. augusta (TASR) - Slovenské hnutie obrody (SHO) informovalo o podaní ústavnej sťažnosti na Ústavný súd (ÚS) SR za to, že prezident SR Peter Pellegrini odmietol vypísať referendum o neuplatňovaní sankcií voči Ruskej federácii. Prezident tým podľa SHO, ktoré organizovalo petíciu za vyhlásenie referenda, porušil ústavu. ÚS potvrdil, že ústavnú sťažnosť organizátorov petície dostal, pričom zatiaľ nebola predbežne prerokovaná.



Sťažnosť sa týka rozhodnutia hlavy štátu zo 4. júna nevyhlásiť referendum s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?“. Referendom chcelo mimoparlamentné hnutie vyvinúť tlak na rokovania vlády SR v Bruseli. SHO v utorok oznámilo, že vec bola na ÚS pridelená sudcovi spravodajcovi Ladislavovi Duditšovi.



ÚS pre TASR uviedol, že „predmetná ústavná sťažnosť bola Ústavnému súdu doručená 1. augusta 2025 a zatiaľ nebola predbežne prerokovaná“.



Podľa predsedu SHO Róberta Šveca Ústava SR nedáva prezidentovi možnosť nevyhlásiť referendum. „V ústave je jasne napísané, že prezident vyhlási referendum, ak je splnená podmienka 350.000 podpisov občanov, čo bolo splnené. Prezident sa prípadne môže obrátiť na Ústavný súd, ak si myslí, že predmet referenda nie je v súlade s ústavou, ale aj to môže posudzovať iba Ústavný súd,“ uviedol Švec pre novinárov 4. júna.



Prezident predtým oznámil, že referendum o sankciách voči Rusku nie je možné vyhlásiť. „Ústava SR ukladá prezidentovi zodpovednosť za ústavnosť a zákonnosť vyhlásenia referenda, ak však prezident zistí, že nebola splnená niektorá z predpísaných ústavných a zákonných podmienok na vykonanie referenda, nemôže ho vyhlásiť, a to je aj príklad petície, ktorú som v posledných týždňoch posudzoval,“ povedal Pellegrini. Navrhovaná referendová otázka obsahovala podľa neho viaceré nejasnosti.