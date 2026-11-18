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Ústavný súd posúdi ústavnosť časti zákona o štátnom občianstve
Týka sa ustanovenia, ktoré hovorí, že k strate štátneho občianstva SR nedôjde, ak štátny občan SR nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva.
Autor TASR
Košice 18. novembra (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR posúdi ústavnosť časti zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Týka sa ustanovenia, ktoré hovorí, že k strate štátneho občianstva SR nedôjde, ak štátny občan SR nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva. Ustanovenie napadla skupina poslancov Národnej rady SR a ÚS ich návrh prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.