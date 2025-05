Ústavný súd posúdi ústavnosť novely zákona o neziskových organizáciách

Košice 28. mája (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR posúdi ústavnosť tohtoročnej novely zákona o neziskových organizáciách, ktorú napadla skupina opozičných poslancov parlamentu. Ich návrh ÚS v stredu prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Návrhu na pozastavenie účinnosti súd nevyhovel.



Novela podľa hnutia PS ohrozuje základné demokratické princípy a ľudské práva. „Podľa nášho presvedčenia absentuje legitímny cieľ sledovaný zákonodarcom pri obmedzení slobody združovania v podobe uloženia povinnosti mimovládnym organizáciám vypracovávať výkaz s prehľadom darov a hlavne uvedením identifikačných údajov darcov. Takáto povinnosť môže mať a bude mať odstrašujúci účinok na zapojenie darcov a darkýň do podpory niektorých mimovládnych organizácií,“ uviedla predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS). Upozornila, že zákon trestá mimovládne organizácie aj následným „mocenským vynucovaním“ si tejto povinnosti pokutami.



PS identifikovalo aj zásah do súkromia a ochrany osobných údajov. „Povinné zverejňovanie osobných údajov darcov a darkýň a členov orgánov mimovládnych organizácií je podľa nášho názoru neprimerané, nediferencované a neobsahuje žiadne záruky individuálneho posúdenia rizika zásahu do základných práv dotknutých osôb,“ konštatovala Plaváková. Zverejňovanie osobných údajov bez ohľadu na kontext daru neprejde podľa jej názoru testom proporcionality.



Podľa podpredsedníčky Výboru NR SR pre európske záležitosti Beáty Jurík (PS) je zákon o mimovládnych organizáciách aj v rozpore s právom Európskej únie.