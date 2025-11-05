< sekcia Slovensko
Ústavný súd potvrdil rozhodnutie prezidenta vetovať novelu infozákona
Ústavný súd SR rozhodol, že časť novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou.
Bratislava 5. novembra (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR potvrdil opodstatnenosť rozhodnutia prezidenta SR Petra Pellegriniho z 26. novembra minulého roka vetovať novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR v reakcii na rozhodnutie ÚS, podľa ktorého je časť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, v rozpore s ústavou, ako aj s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
„Ide o doposiaľ jediný prípad, v ktorom Národná rada (NR) SR prezidentove veto prelomila a nezobrala do úvahy výhrady Kancelárie prezidenta SR, ktoré sa ukázali ako opodstatnené a ktoré dnes potvrdil aj Ústavný súd SR,“ uviedli z odboru komunikácie KP SR.
Doplnili, že po vyhlásení nálezu v Zbierke zákonov SR stratia definitívne účinnosť normy o možnosti povinnej osoby (orgánov verejnej moci) žiadať úhradu za „mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií“ vrátane následného námietkového konania či podmieňovať poskytnutie informácií zaplatením takejto úhrady.
Ústavný súd SR rozhodol, že časť novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou. Úpravu napadla na súde skupina opozičných poslancov aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. ÚS už v marci účinnosť sporných ustanovení pozastavil.
Novela je účinná od 1. marca. Stoja za ňou poslanci NR SR za koaličnú SNS. Jednou zo zmien, ktoré priniesla, bola možnosť spoplatnenia poskytovania informácií cez infozákon. Predkladatelia odôvodnili možnosť požadovať poplatok nákladmi spojenými s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. Opozícia to kritizovala. Právnu úpravu vetoval i prezident. Parlament však jeho veto prelomil a novelu vlani v decembri opätovne prijal.
