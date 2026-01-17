< sekcia Slovensko
Ústavný súd priznal sťažovateľom finančné zadosťučinenie 1,6 milióna
Celkovo súd vlani priznal sťažovateľom o 91.000 eur vyššie finančné zadosťučinenie ako v roku 2024.
Autor TASR
Košice 17. januára (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR v roku 2025 konštatoval porušenie práv sťažovateľov v 668 nálezoch. Z toho v 518 prípadoch priznal sťažovateľom finančné zadosťučinenie, a to celkovo vo výške 1.649.800 eur. Informovala o tom hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.
V 518 nálezoch ÚS vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote. Z tohto dôvodu ÚS priznal sťažovateľom finančné zadosťučinenie spolu vo výške 1.610.100 eur.
V 147 nálezoch súd vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. Ďalších 17 prípadov sa týkalo porušenia základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť. V niektorých rozhodnutiach ÚS konštatoval porušenia viacerých článkov ústavy.
Celkovo súd vlani priznal sťažovateľom o 91.000 eur vyššie finančné zadosťučinenie ako v roku 2024.
V 518 nálezoch ÚS vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote. Z tohto dôvodu ÚS priznal sťažovateľom finančné zadosťučinenie spolu vo výške 1.610.100 eur.
V 147 nálezoch súd vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. Ďalších 17 prípadov sa týkalo porušenia základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť. V niektorých rozhodnutiach ÚS konštatoval porušenia viacerých článkov ústavy.
Celkovo súd vlani priznal sťažovateľom o 91.000 eur vyššie finančné zadosťučinenie ako v roku 2024.