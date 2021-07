Ústavný súd vybavil za prvých šesť mesiacov roka 1615 podaní

Košice 22. júla (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR vybavil v prvom polroku tohto roka 1615 návrhov a sťažností. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to o 168 vybavených podaní viac. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil ÚS.



Od januára do konca júna tohto roka zároveň prišlo na ÚS 1373 nových návrhov a sťažností. Medziročne je to o 75 podaní menej.



Počet nevybavených podaní na ÚS klesol oproti minulému roku o 136. „Z počtu 1355 nevybavených podaní k 30. júnu 2021 bolo nevybavených 32 podaní, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu,“ uviedla hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.



ÚS so sídlom v Košiciach má 13 sudcov.