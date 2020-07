Ústavný súd za prvý polrok vybavil 1447 podaní

Košice 22. júla (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR vybavil v prvom polroku tohto roka 1447 návrhov a sťažností. Oproti tomu istému obdobiu minulého roka, keď ÚS chýbalo viacero sudcov, je to o 674 vybavených podaní viac. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil ÚS.



Za prvých šesť mesiacov tohto roka zároveň ÚS dostal 1448 nových návrhov a sťažností, čo predstavuje medziročný nárast o 281 podaní. Celkový počet nevybavených podaní k 30. júnu tohto roka bol 1491, z toho v 37 podaniach je príslušné rozhodovať plénum ÚS.



"Počet nevybavených vecí je v prvom polroku roka 2020 oproti prvému polroku roka 2019 vyšší o 344 návrhov a sťažností. Spomínané fakty súvisia jednak so zvýšením počtu doručených podaní v sledovanom období roka 2020 a jednak s neúplným zložením pléna Ústavného súdu, ktoré trvá od 1. júna 2020 po vzdaní sa funkcie jedného z 13 sudcov ústavného súdu," uviedla hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.



V máji sa vzdal funkcie ústavného sudcu Mojmír Mamojka. Na doplnenie pléna ÚS je potrebné, aby Národná rada (NR) SR zvolila dvoch kandidátov, z ktorých následne prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenuje nového ústavného sudcu. Parlament má voliť kandidátov na septembrovej schôdzi.



Vlani od februára 2019 mal ÚS len štyroch sudcov, keďže deviatim sudcom sa skončilo funkčné obdobie a NR SR vtedy nezvolila žiadnych kandidátov. V apríli 2019 počet ústavných sudcov stúpol na sedem, kompletný počet - 13 malo plénum ÚS až od októbra.