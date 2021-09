Ústav pamäti národa: Študenti spoznajú históriu stredovýchodnej Európy

Bratislava 3. septembra (TASR) - Študenti z Nemecka, Poľska, Slovenska a z Ukrajiny vycestujú do pohraničných oblastí, kde budú spoznávať príbehy holokaustu, etnických čistiek či núteného presídľovania po druhej svetovej vojne. V rámci projektu „In Between?“ sa budú rozprávať s pamätníkmi a vytvoria populárno-odborné podcasty vysvetľujúce zvláštnosti pohraničí v stredovýchodnej Európe. TASR o tom informovala Andrea Púčiková z Kancelárie Ústavu pamäti národa (ÚPN).



Šiesty ročník nesie názov „Neighbours meet in the borderlands”. Účastníci zo štyroch krajín sa rozdelia na tri skupiny skladajúce sa z dvoch národností, ktoré sa vyberú na študijné cesty do nemecko-poľského, poľsko-slovenského a poľsko-ukrajinského pohraničia. Počas týždenného pobytu budú mať skupiny za úlohu vytvoriť podcasty s rozprávaním o dejinách a živote obyvateľov pohraničných území. Po skončení projektu budú nahrávky sprístupnené na internete.



V rámci projektu sa účastníci naučia uskutočňovať výskumy metódou oral history, digitalizovať archívy a vypracovávať fotografickú dokumentáciu pod dohľadom medzinárodne uznávaných odborníkov.



Študijná cesta po poľsko-slovenskom pohraničí bude podľa Púčikovej príležitosťou na stretnutie sa s ľuďmi zaoberajúcimi sa ochranou dedičstva, ktoré je pozostalosťou po Rusínoch – Lemkoch a po Židoch. "Účastníci navštívia mestá a obce Bardejov, Svidník, Osadné, Medzilaborce, Biecz a Losie, kde budú viesť rozhovory so zástupcami miestnej správy, miestnymi aktivistami a umelcami, ktorí udržujú tradície regiónu," uviedla s tým, že jedným z bodov programu bude rozhovor s príslušníkom rómskeho spoločenstva bývajúcim na území Slovenska.



Program sa začne v sobotu (4. 9.) a potrvá do 11. septembra. Organizuje ho Inštitút Európskej siete Pamäť a Solidarita.