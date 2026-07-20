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UŠTIPLA VÁS VČELA? Záchranári radia, čo robiť ako prvé
Záchranári zároveň zdôrazňujú, že aj pri bežnom bodnutí je žiaduce sledovať stav niekoľko hodín.
Autor TASR
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Bratislava 20. júla (TASR) - Po bodnutí včelou treba najskôr jemným zoškrabnutím odstrániť žihadlo - napríklad platobnou kartou alebo nechtom. Nie je dobré stláčať ho pinzetou, pretože sa tak môže vytlačiť do rany ďalší jed. Ďalším krokom je umyť uštipnuté miesto vodou a mydlom. Následne desať až 15 minút chladiť studeným obkladom alebo ľadom zabaleným v utierke. Pri svrbení či výraznejšom opuchnutí môže pomôcť antihistaminikum alebo špeciálny gél. Uviedla to Záchranná zdravotná služba LSE - Life Star Emergency na sociálnej sieti.
Ak sa u človeka objaví sťažené dýchanie, sipot, pocit dusenia, rozsiahla žihľavka po celom tele, závraty, slabosť, kolaps, strata vedomia či opuch pier, jazyka a hrdla, je nevyhnutné volať tiesňovú linku 155 alebo 112. Záchranári ďalej upozorňujú, že pri bodnutí do úst, jazyka či hrdla môže opuch rýchlo zúžiť dýchacie cesty. Podobne treba spozornieť aj po uštipnutí osou, ktorá však žihadlo v koži nezanecháva. V prípade, že človek včelu či osu „vypije“ s nápojom, odporúčajú cmúľať ľad v ústach na spomalenie vstrebávania a aby sa zabránilo vzniku alergickej reakcie alebo sa jej nástup oddialil.
Záchranári zároveň zdôrazňujú, že aj pri bežnom bodnutí je žiaduce sledovať stav niekoľko hodín. Ak sa opuch výrazne zväčšuje, objaví sa horúčka alebo známky infekcie, je potrebné vyhľadať lekára.
Ako dodali, najnebezpečnejšie živočíchy na svete nie sú medvede, žraloky ani jedovaté hady, ale osy a včely. Vzhľadom na alergické reakcie totiž podľa nich spôsobia najviac úmrtí, až niekoľko desiatok tisíc úmrtí ročne na celom svete.
Ak sa u človeka objaví sťažené dýchanie, sipot, pocit dusenia, rozsiahla žihľavka po celom tele, závraty, slabosť, kolaps, strata vedomia či opuch pier, jazyka a hrdla, je nevyhnutné volať tiesňovú linku 155 alebo 112. Záchranári ďalej upozorňujú, že pri bodnutí do úst, jazyka či hrdla môže opuch rýchlo zúžiť dýchacie cesty. Podobne treba spozornieť aj po uštipnutí osou, ktorá však žihadlo v koži nezanecháva. V prípade, že človek včelu či osu „vypije“ s nápojom, odporúčajú cmúľať ľad v ústach na spomalenie vstrebávania a aby sa zabránilo vzniku alergickej reakcie alebo sa jej nástup oddialil.
Záchranári zároveň zdôrazňujú, že aj pri bežnom bodnutí je žiaduce sledovať stav niekoľko hodín. Ak sa opuch výrazne zväčšuje, objaví sa horúčka alebo známky infekcie, je potrebné vyhľadať lekára.
Ako dodali, najnebezpečnejšie živočíchy na svete nie sú medvede, žraloky ani jedovaté hady, ale osy a včely. Vzhľadom na alergické reakcie totiž podľa nich spôsobia najviac úmrtí, až niekoľko desiatok tisíc úmrtí ročne na celom svete.