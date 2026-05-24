Ústne maturitné skúšky budú pokračovať aj nasledujúci týždeň
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Interná časť maturitnej skúšky, takzvaná ústna maturita, bude pokračovať od pondelka (25. 5.) na ďalších školách. Niektorí maturanti už majú „skúšku dospelosti“ za sebou, absolvovali ju počas tohto týždňa (18. 5. - 22. 5.).
Ústna časť maturitnej skúšky sa na jednotlivých stredných školách uskutočňuje v termíne od 18. mája do 5. júna. Konkrétny termín pre danú strednú školu určili na návrh riaditeľa školy regionálne úrady školskej správy. „Náhradný a opravný termín maturitnej skúšky v prípade ústnej formy internej časti sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka,“ potvrdili pre TASR z ministerstva školstva.
Voľba termínu závisí od konkrétnej situácie žiaka. Na opravný termín ústnej maturitnej skúšky, ktorý sa koná v septembri, sa žiak má prihlásiť do 30. júna. Na opravný termín, ktorý sa koná vo februári, sa žiak prihlási do 30. septembra. Ak žiak opakuje celú maturitnú skúšku, môže tak urobiť iba v riadnom skúšobnom období (v marci) do troch rokov od ukončenia štúdia.
Internej časti maturitnej skúšky predchádzala v marci písomná časť, ktorú absolvovalo vyše 42.000 maturantov. Pozostávala z testu a slohovej práce zo slovenského jazyka a literatúry, vybraného cudzieho jazyka a takmer 4800 maturantov absolvovalo test z matematiky. Písomne maturovali aj žiaci zo škôl národnostných menšín, a to zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry. „Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa koná v septembri alebo v marci nasledujúceho školského roku,“ dodali z ministerstva.
