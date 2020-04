Gröhling: Klasické ústne maturity nebudú, známky vzniknú z priemeru

Bratislava 23. apríla (TASR) - Ústne maturity sa pre situáciu s novým koronavírusom v aktuálnom školskom roku neuskutočnia v klasickej podobe. Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne spriemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z predmetu alebo skupiny predmetov. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS).



Realizácia tzv. internej časti maturitnej skúšky administratívnym spôsobom sa vzťahuje na všetky typy stredných škôl. Príbuzné predmety, ktoré sa do výslednej známky započítajú, určí riaditeľ školy do 7. mája. "Aritmetický priemer sa spriemeruje na celé číslo," priblížil minister. Priemer 1,5 sa zaokrúhli na 1; priemer 2,5 na 2; 3,5 na 3 a 4,5 na 4.



Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete budú kontrolovať dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája. "Ak žiak s priemerom súhlasí, tým momentom v podstate zmaturoval," vysvetlil minister.



"Klasickú" maturitu absolvujú študenti, ktorí s výslednou známkou nebudú súhlasiť. Nesúhlas so známkou z niektorého predmetu musia písomne oznámiť do 15. mája. "Skúška sa potom môže konať dištančne ako videokonferencia alebo prezenčne podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR," načrtol Gröhling. Interná časť maturitnej skúšky sa potom uskutoční v termíne od 25. mája do 13. júna. Presný dátum určia príslušné okresné úrady do 19. mája.



Administratívna maturita sa nevzťahuje na predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiaci však môžu požiadať o jej zrušenie, a to do 7. mája.



"Opravná maturitná skúška z roku 2018 a 2019 sa neruší," oznámil minister. Interná časť sa zrealizuje v tradičnom termíne od 25. mája do 13. júna. Asi tristo žiakov, ktorí opakujú externú maturitu, budú maturovať od 3. do 8. septembra.



Žiaci bilingválnych gymnázií sa môžu prihlásiť na externú časť maturity z cudzieho jazyka do 30. júna. Externá časť skúšky sa bude konať 4. septembra. Ak žiak získa viac ako 33 percent, môže požiadať školu o potvrdenie výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.



Absolventské, záverečné a pomaturitné skúšky sa budú tiež vykonávať podľa priemeru. Výnimkou sú absolventské práce, ktoré musia žiaci odovzdať, no nebudú ich obhajovať. Študenti odboru diplomovaná všeobecná sestra musia zložiť kompletnú skúšku.



Školský rok sa pre posledné ročníky všetkých typov stredných škôl skončí 7. mája, dokedy musí byť vystavené aj vysvedčenie. Spolu s maturitným vysvedčením ho škola vydá najneskôr 30. júna.



Predseda školskej maturitnej komisie môže do 29. apríla nesúhlasiť so svojím menovaním. Podľa ministra rátajú hlavne s prípadmi učiteľov, ktorí sú v rizikovej skupine a obávajú sa o svoje zdravie.



Ďalšie otázky pre ministra môžu študenti posielať na emailovú adresu opytajsaministra@minedu.sk. Na otázky odpovie minister v živom streame na sociálnej sieti Instagram vo štvrtok o 18.00 h.