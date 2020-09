Matovič: Ústredný krízový štáb navrhuje vyhlásiť núdzový stav

Bratislava 28. septembra (TASR) - Na Slovensku by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Počas rokovania Ústredného krízového štábu to avizoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Tento krok musí ešte v stredu (30. 9.) odobriť vláda.



"Nebude len na oblasť zdravotníctva, bude to všeobecný núdzový stav," vysvetlil Matovič. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej.



Núdzový stav možno vyhlásiť najdlhšie na 90 dní. Podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu možno počas neho v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia ľudí.