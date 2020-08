Ústredný krízový štáb riešil technické záležitosti, zasadalo konzílium

Bratislava 25. augusta (TASR) - Ústredný krízový štáb sa v utorok zaoberal predovšetkým technickými požiadavkami rezortov súvisiacich s prichádzajúcou druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Schválil tiež plošné uvoľnenie letov od 7. septembra. Po zasadnutí o tom informoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). V utorok súčasne zasadalo aj konzílium odborníkov, zasadnutie by malo pokračovať aj v stredu (26. 8.).



Podľa ministra rokoval krízový štáb napríklad o stave ochranných prostriedkov v jednotlivých rezortoch, ale aj spolupráci Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru pri odbere vzoriek na nový koronavírus.



Minister vnútra vysvetlil, že v súvislosti so spustením letov bude v prevádzke webový portál ministerstva dopravy. Každý cestujúci vyplní prostredníctvom neho formulár s informáciami, z akej krajiny prichádza a ďalšími údajmi. "Pokiaľ priletia z rizikových krajín, budú sa musieť preukázať aj negatívnym covid testom a ísť do karantény," dodal.



Opätovné zavedenie kontrol na hraniciach SR je podľa ministra vnútra stále otvorenou otázkou. "Nevylučujem, že ak sa bude situácia rapídne zhoršovať, došlo by aj k takýmto opatreniam," vyhlásil. Pripravený je aj scenár v prípade zavedenia štátnej karantény. Využiť by sa mohla aj aplikácia eKaranténa.



Minister vnútra vyzval občanov k zodpovednosti. Avizoval kontroly a udeľovanie pokút v prípade nedodržiavania opatrení.



Ochranné pracovné prostriedky a zdravotnícky materiál musia zabezpečiť ústredné orgány krízového riadenia vo vlastnej réžii, pripomenul predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Ján Rudolf. "Samozrejme, ak bude nejaká krízová situácia, SŠHR je pripravená pomáhať, a to najmä rizikovým skupinám," vysvetlil s tým, že pomoc by smerovala hlavne do zariadení sociálnych služieb. Vyskladňovanie materiálu by sa malo naďalej realizovať v spolupráci so samosprávami.







Úrad verejného zdravotníctva má podľa Rudolfa v súčasnosti dostatok testovacích setov na 30 až 40 dní. Ďalšie testy sú v skladoch SŠHR. Zásoby sa podľa neho priebežne dopĺňajú.